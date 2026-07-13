Ταμείο Ανάκαμψης: Πάνω από 180.000 οι ωφελούμενοι από τα ενεργειακά προγράμματα

Καμία απώλεια πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν υπάρχει στον τομέα της ενέργειας, παρά τις ανακατανομές που έγιναν μεταξύ επιμέρους προγραμμάτων, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist.

Όπως ανέφερε, οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να κατευθυνθούν περισσότερα κονδύλια σε δράσεις με αυξημένη ζήτηση, όπως τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν χάνεται ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε ότι αφορά τον τομέα της ενέργειας, όπως είπε, στον οποία διατέθηκε σχεδόν το 1/6 των κονδυλίων του προγράμματος, δηλαδή τα 3,3 από το σύνολο των 18 δις ευρώ.

Ενώ περισσότεροι από 180.000 πολίτες και επιχειρήσεις ωφελούνται από τα ενεργειακά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως τόνισε με δεδομένο ότι το συνολικό πρόγραμμα έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου έγιναν ανακατανομές κονδυλίων σε προγράμματα που παρουσίαζαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αυτό έγινε σε πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κονδύλια για ενεργειακές δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν 3,3 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο ένα έκτο του προγράμματος, και διαρθρώνονται σε τρεις πυλώνες:

Πρώτον εξοικονόμηση ενέργειας, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, τη μεγαλύτερη, όπως είπε, επένδυση στην ιστορία της χώρας και στον πυλώνα αυτόν περιλαμβάνονται:

Τα προγράμματα Εξοικονομώ - Αυτονομώ, Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025. Στα προγράμματα αυτά εντάχθηκαν 90.000 δικαιούχοι.

Τα προγράμματα για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, στα οποία εντάχθηκαν επιπλέον 90.000 δικαιούχοι.

Τα προγράμματα για τις επιχειρήσεις (αλλάζω συσκευή κ.α.), που ωφέλησαν 1000 επιχειρήσεις.

Δεύτερον τα προγράμματα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, ανάπτυξη δικτύων, προϋπολογισμού 1,5 δισ. Σε αυτόν τον πυλώνα εντάσσονται η ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) με 200 εκατ ευρώ, οι ενισχύσεις για φωτοβολταϊκά στη στέγη και σε χωράφια, για τη μονάδα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία επιπλέον 250 εκατ ευρώ, η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, οι ενισχύσεις για αναβάθμιση και ανάπτυξη δικτύων διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τρίτον κονδύλια για καινοτόμα προγράμματα όπως αυτό της παραγωγής πράσινου υδρογόνου που προωθεί η Motor Oil ή το πρόγραμμα για τη Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (CCS) της Energean στον Πρίνο την παραγωγή “πράσινων” προϊόντων από βιομηχανίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του πυλώνα του προγράμματος ήταν περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα πάντως με τον υφυπουργό, ορισμένα από τα προγράμματα που αφορούσαν επιχειρήσεις δεν «πήγαν πολύ καλά» και ως εκ τούτου τα κονδύλια ανακατευθύνθηκαν σε άλλα προγράμματα όπως το εξοικονομώ και οι αντλίες θερμότητας για τα οποία εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης επωφελήθηκαν περίπου 1000 επιχειρήσεις.

Πέρα από τα έργα, στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν ως ορόσημα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν επίσης την προετοιμασία μεγάλης κλίμακας επενδύσεων όπως στην παραγωγή, απορρόφηση και διανομή βιομεθανίου μέσω των δικτύων φυσικού αερίου με τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Περιλαμβάνεται επίσης το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το οποίο μετά τη διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα.