Δήμος Θεσσαλονικης: Αποκομιδή και ανακύκλωση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων

Στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες θα μπορούν να απορρίπτουν τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα τους σε πέντε σκάφες ογκωδών απορριμμάτων, οι οποίες θα τοποθετηθούν στους παρακάτω χώρους:
- Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας (Κλεάνθους 55)
- Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
- Αριστοτέλους (Όπισθεν “Μπέη Χαμάμ”)
- Μ. Κάλλας (Πάρκινγκ έναντι Express Services)
- Εποπτεία Καθαριότητας Αγίων Πάντων ( Πλησίον Ιερού Ναού Αγίων Πάντων)
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση από τις σκάφες ογκωδών, οι δημότες μπορούν να αφήνουν τα δέντρα δίπλα στους πράσινους κάδους και να ενημερώνουν τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο τηλεφωνικό κέντρο 800 11 15192 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα που θα συγκεντρωθούν, θα ανακυκλωθούν σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.