Δήμος Θεσσαλονικης: Αποκομιδή και ανακύκλωση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ξεκινάει η ειδική δράση για την αποκομιδή και ανακύκλωση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων .

Στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες θα μπορούν να απορρίπτουν τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα τους σε πέντε σκάφες ογκωδών απορριμμάτων, οι οποίες θα τοποθετηθούν στους παρακάτω χώρους:

Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας (Κλεάνθους 55) Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους (Όπισθεν “Μπέη Χαμάμ”) Μ. Κάλλας (Πάρκινγκ έναντι Express Services) Εποπτεία Καθαριότητας Αγίων Πάντων ( Πλησίον Ιερού Ναού Αγίων Πάντων)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση από τις σκάφες ογκωδών, οι δημότες μπορούν να αφήνουν τα δέντρα δίπλα στους πράσινους κάδους και να ενημερώνουν τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο τηλεφωνικό κέντρο 800 11 15192 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα που θα συγκεντρωθούν, θα ανακυκλωθούν σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.