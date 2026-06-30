ΔΕΣΦΑ και ΕΕ υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης 169,3 εκατ. για το Apollo CO2

Υπεγράφη πρόσφατα από τον ΔΕΣΦΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement) ύψους €169,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εμβληματικού έργου APOLLOCO₂, θέτοντας τα θεμέλια για την πρώτη μεγάλης κλίμακας υποδομή μεταφοράς και υγροποίησης CO₂ στην Ελλάδα.

Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ο ΔΕΣΦΑ θα αναπτύξει μονάδα υγροποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και εξαγωγής CO₂ στη Ρεβυθούσα (APOLLOCO₂-LT), μετατρέποντάς την σε έναν ολοκληρωμένο τερματικό σταθμό επαναεριοποίησης LNG και υγροποίησης CO₂. Το έργο αυτό ενσωματώνει μια μοναδική τεχνολογική καινοτομία, αξιοποιώντας την υπάρχουσα κρυογενική υποδομή του Τερματικού LNG στη Ρεβυθούσα για την υγροποίηση του CO₂, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές θαλάσσιες μεταφορές CO₂. Παράλληλα, θα διαθέτει μια πλωτή εγκατάσταση (FLSU) η οποία θα διαθέτει συμβατικές υποδομές υγροποίησης για περιπτώσεις μειωμένων ροών LNG καθώς και δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης του υγροποιημένου CO₂.

Το έργο APOLLOCO₂ επελέγη στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Μεγάλων Έργων του EU Innovation Fund τον περασμένο Νοέμβριο. Είχε ήδη αναγνωριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI No. 13.11) καθώς παρέχει τον κρίσιμο συνδετικό κρίκο του midstream στην αναδυόμενη αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (Carbon Capture and Storage – CCS) της Ελλάδας, συνδέοντας επενδύσεις στη δέσμευση CO₂ με τις υποδομές αποθήκευσης εντός της χώρας, όπως το υπεράκτιο κοίτασμα του Πρίνου, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το ευρύτερο έργο APOLLOCO₂ στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ανοιχτής πρόσβασης για τη μεταφορά, υγροποίηση και εξαγωγή CO₂, το οποίο θα επιτρέψει την απανθρακοποίηση βασικών βιομηχανικών εκπομπέων στην Ελλάδα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εσωτερική αγορά CCS. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τα εμπόδια συμμετοχής για όλους τους σχετικούς εκπομπούς της ελληνικής βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα και επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργειών με αλυσίδες αξίας χαμηλού άνθρακα ενώ ταυτόχρονα βοηθά την ελληνική βιομηχανία σε μια στιγμή που αντιμετωπίζει αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν την περαιτέρω ωρίμανση του έργου τεχνικά και εμπορικά, στοχεύοντας στην έναρξη λειτουργίας του στο τέλος του 2030 σε πλήρη συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων δέσμευσης και αποθήκευσης.

Η δυναμική και η περιφερειακή διάσταση του έργου APOLLOCO₂ αναδείχθηκε περαιτέρω και στο πλαίσιο του CCSA EU Conference 2026 στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα, 30 Ιουνίου, η κα. Κλεοπάτρα Αβραάμ, Strategic Planning Senior Director του ΔΕΣΦΑ, παρουσίασε το έργο στο πάνελ «A Shared Sea, a Shared Solution: Cross-Border CCUS in the Mediterranean», εστιάζοντας στον ρόλο των διασυνοριακών συνεργασιών για την ανάπτυξη υποδομών δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂ στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

* Το έργο APOLLOCO₂-LT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Innovation Fund. Οι απόψεις και γνώμες που εκφράζονται αφορούν αποκλειστικά τους συντάκτες και δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χρηματοδότησης φέρουν ευθύνη για αυτές.