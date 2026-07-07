Πόσες ανεμογεννήτριες χρειάζονται για να αντικαταστήσουν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα;

Καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα περιορίζει τα ορυκτά καύσιμα, πολλές χώρες αναζητούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Η πυρηνική ενέργεια παραμένει αμφιλεγόμενη λόγω ιστορικών ατυχημάτων, αλλά είναι εξαιρετικά αποδοτική: ένας μέσος σταθμός παράγει περίπου 900 μεγαβάτ, ηλεκτροδοτώντας εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια.

Αντίθετα, οι πιο αποδεκτές ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική, απαιτούν τεράστιο αριθμό εγκαταστάσεων για το ίδιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον Τζον Πάρσονς του MIT, για να εξισωθεί η παραγωγή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα απαιτούνται περίπου 800 επίγειες ανεμογεννήτριες. Επιπλέον, οι πυρηνικοί σταθμοί λειτουργούν συνεχώς στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους, ενώ τα αιολικά πάρκα εξαρτώνται από τον άνεμο και καταλαμβάνουν, ως συνολική έκταση, έως και 1.000 φορές περισσότερη γη (ή 10 φορές περισσότερο χώρο, αν υπολογιστεί μόνο το αποτύπωμα των ίδιων των πύργων).

Αν και η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι πολύ πιο «πράσινες», οι απαιτήσεις σε γη και το κόστος κατασκευής αποτελούν σημαντικούς περιορισμούς. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές αναζητούν λύσεις βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους.

Ιπτάμενες ανεμογεννήτριες στην Κίνα

Στην Κίνα, μια εταιρεία αναπτύσσει ιπτάμενες ανεμογεννήτριες που μοιάζουν με αερόστατα και πραγματοποίησαν την παρθενική τους πτήση τον Ιανουάριο του 2026. Λειτουργώντας σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, εκμεταλλεύονται ισχυρότερους και σταθερότερους ανέμους, παράγοντας σημαντικά περισσότερη ενέργεια, η οποία μεταφέρεται στο έδαφος μέσω καλωδίου.

Το πρωτότυπο παρήγαγε έως 3 μεγαβάτ ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 300 τέτοιες ιπτάμενες γεννήτριες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή δεν βρίσκεται ακόμη σε μαζική παραγωγή και θα διατεθεί αρχικά μόνο στην κινεζική αγορά.

Η τάση προς τα μεγαλύτερα μεγέθη

Στην Αμερική, η λύση δίνεται μέσω της κατασκευής όλο και μεγαλύτερων επίγειων και θαλάσσιων ανεμογεννητριών. Μέχρι το 2035, οι υπεράκτιες ανεμογεννήτριες αναμένεται να φτάσουν σε μέσο ύψος τα 152 μέτρα (από 100 μέτρα το 2016), με την καθεμία να παράγει σχεδόν τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από τις παλαιότερες.

Ο μικρότερος αριθμός μεγάλων ανεμογεννητριών μειώνει το κόστος παραγωγής και εξοικονομεί χώρο.

Τέλος, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα φαίνεται να έχουν και ένα απροσδόκητο περιβαλλοντικό όφελος: μελέτες δείχνουν ότι, παρά τις ανησυχίες για τα πτηνά, οι υποθαλάσσιες δομές τους λειτουργούν συχνά ως τεχνητοί ύφαλοι και καταφύγια για φώκιες, ψάρια και αστακούς.

Πηγή: slashgear.com