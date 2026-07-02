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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσαφηνίζει τους κανόνες για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσαφηνίζει τους κανόνες για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών
Newsroom
Πέμπτη, 02/07/2026 - 11:18
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης που κατασκευάζονται κυρίως από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (φιάλες PET).

Οι κανόνες αυτοί θεσπίζουν, για πρώτη φορά, μεθοδολογία για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το χημικά ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Αυτό αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων της Επιτροπής για τα πλαστικά τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια κατά τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου σε νέες φιάλες PET μίας χρήσης. Αυτό είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την παροχή επενδυτικής ασφάλειας για τον τομέα της ανακύκλωσης πλαστικών. Οι νέοι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε τεχνολογία ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών χημικής και μηχανικής ανακύκλωσης. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τον στόχο ανακυκλωμένου περιεχομένου που έχει τεθεί στο πλαίσιο της οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης.

Η μηχανική ανακύκλωση είναι σήμερα η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την ανακύκλωση πλαστικών. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για να ταξινομήσει, να καθαρίσει, να τεμαχίσει και να ξαναφορμάρει τα πλαστικά σε νέα προϊόντα. Ωστόσο, ορισμένες ροές πλαστικών αποβλήτων δεν μπορούν να ανακυκλωθούν αποτελεσματικά μηχανικά. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, πλαστικά απόβλητα με υπολείμματα τροφίμων, πρόσθετα και μεικτά υλικά που μειώνουν την ανακυκλωσιμότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χημική ανακύκλωση μπορεί να συμπληρώσει τη μηχανική ανακύκλωση. Σε αντίθεση με τη μηχανική ανακύκλωση, η χημική ανακύκλωση διασπά τα πλαστικά σε μικρότερα μόρια, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για πρώτες ύλες για νέα πλαστικά ή άλλες χημικές ουσίες. Αυτό συμβάλλει στην επιστροφή περισσότερων ροών πλαστικών αποβλήτων στην κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων για προϊόντα που πρέπει να πληρούν πρότυπα υψηλής ποιότητας, όπως οι συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Σε πρώτη φάση, η ΕΕ θα υπολογίζεται ως ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό από την Ένωση και τις χώρες του ΕΟΧ, όπου η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ μπορεί να επαληθευτεί πλήρως. Από τις 21 Νοεμβρίου 2027, θα συνυπολογίζεται επίσης το ανακυκλωμένο πλαστικό από τις χώρες του ΟΟΣΑ, εκτός εάν εξαιρείται από τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων. Επίσης, υλικό από χώρες εκτός ΟΟΣΑ θα λαμβάνεται υπόψη όταν καλύπτεται από ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ισοδύναμα πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, για παράδειγμα στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και στον κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο συνυπολογίζεται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ βάσει αξιόπιστων, ανιχνεύσιμων και περιβαλλοντικά ορθών προτύπων.

Επόμενα βήματα

Η εκτελεστική πράξη θα δημοσιευθεί σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

Ιστορικό

Για την κατάρτιση της εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους προτεινόμενους νέους κανόνες.

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών ψήφισαν θετικά επί της πρότασης της Επιτροπής σε συνεδρίαση της επιτροπής τεχνικής προσαρμογής των αποβλήτων τον Φεβρουάριο του 2026. Το μέτρο κοινοποιήθηκε επίσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), παρέχοντας στα μέλη του ΠΟΕ τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις.

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