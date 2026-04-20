WWF: Δήλωση Δημήτρη Καραβέλλα για το Net Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
Εν όψει της κρίσιμης επικείμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ MECP84), στην οποία θα συζητηθεί εκ νέου το πλαίσιο κλιματικής στρατηγικής για τη ναυτιλία (Net Zero Framework), ο διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Μας απογοητεύει ιδιαίτερα η αρνητική στάση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών απέναντι στο Net Zero Framework (NZF), όπως αποτυπώθηκε στη χθεσινή ανακοίνωσή της. Σε μια καθοριστική φάση για το μέλλον της ναυτιλίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης — στην οποία η ναυτιλία έχει σημαντικό αποτύπωμα — η αμφισβήτηση ενός πλαισίου που δείχνει να συγκεντρώνει ευρεία υποστήριξη από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, δεν συνάδει με τον ηγετικό ρόλο που διαχρονικά διεκδικεί η ελληνική ναυτιλία.