WWF: Δήλωση Δημήτρη Καραβέλλα για το Net Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

«Μας απογοητεύει ιδιαίτερα η αρνητική στάση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών απέναντι στο Net Zero Framework (NZF), όπως αποτυπώθηκε στη χθεσινή ανακοίνωσή της. Σε μια καθοριστική φάση για το μέλλον της ναυτιλίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης — στην οποία η ναυτιλία έχει σημαντικό αποτύπωμα — η αμφισβήτηση ενός πλαισίου που δείχνει να συγκεντρώνει ευρεία υποστήριξη από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, δεν συνάδει με τον ηγετικό ρόλο που διαχρονικά διεκδικεί η ελληνική ναυτιλία.



Δυστυχώς, όπως και τον περασμένο Οκτώβριο, η Ελλάδα και πάλι δείχνει να διαφοροποιείται από την επικρατούσα ευρωπαϊκή θέση που είναι υπέρ του NZF. Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας χρειάζεται γενναίες αποφάσεις και σταθερά, φιλόδοξα πλαίσια — όχι καθυστερήσεις που αυξάνουν το ρίσκο και το κόστος της μετάβασης. Καλούμε την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και την κυβέρνηση να επανεξετάσουν τη στάση τους, και να υποστηρίξουν το αναγκαίο αυτό παγκόσμιο πλαίσιο στην επικείμενη συνάντηση του ΙΜΟ. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να ηγηθεί της μετάβασης. Τώρα είναι η στιγμή να το αποδείξει στην πράξη».