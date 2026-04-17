Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
18/04/2026 - 07:25
Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν «κολλάει» η αίτηση
18/04/2026 - 07:25
Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού
18/04/2026 - 07:25
Ολλανδικό δικαστήριο εξετάζει τα επιχειρήματα της Greenpeace International ενάντια στην τελευταία προσπάθεια της Energy Transfer να αποφύγει την λογοδοσία
17/04/2026 - 15:46
Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
17/04/2026 - 15:16
ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ολλανδικό δικαστήριο εξετάζει τα επιχειρήματα της Greenpeace International ενάντια στην τελευταία προσπάθεια της Energy Transfer να αποφύγει την λογοδοσία

Newsroom
Παρασκευή, 17/04/2026 - 15:46

Η ιστορική αντι-SLAPP αγωγή της Greenpeace International εναντίον της Energy Transfer έκανε ένα ακόμη βήμα μπροστά στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ χθες. Η ακροαματική διαδικασία εξέτασε την τελευταία προσπάθεια της εταιρείας αγωγών ορυκτών καυσίμων, Energy Transfer, να αποφύγει τη λογοδοσία βάσει του ολλανδικού δικαίου και της αντι-SLAPP Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαδοχικές καταχρηστικές αγωγές που κατατέθηκαν στις ΗΠΑ.

Η Greenpeace International, που εδρεύει στην Ολλανδία, επιδιώκει τη νομική αναγνώριση ότι η Energy Transfer ενήργησε παράνομα, καθώς και την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε.

Το Δικαστήριο δήλωσε ότι θα εκδώσει απόφαση έως τις 3 Ιουνίου 2026 σχετικά με την αίτηση της Energy Transfer για απόρριψη ή αναστολή της αγωγής αντι- SLAPP.

Ο Mads Christensen, Εκτελεστικός Διευθυντής της Greenpeace International, δήλωσε: «Η Energy Transfer δεν μπορεί να κρυφτεί από τη δικαιοσύνη — όσο σκληρά κι αν προσπαθήσει. Η Greenpeace International ζητά λογοδοσία από αυτήν τη μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία που ασκεί εκφοβισμό, βάσει της ολλανδικής και ενωσιακής νομοθεσίας για επανειλημμένες προσπάθειες φίμωσης της ελευθερίας του λόγου μας. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε κάθε μορφή εκφοβισμού και πιστεύουμε ότι η Energy Transfer θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της εδώ στην Ολλανδία».

«Με τη συνεχιζόμενη εξάρτηση του κόσμου από τα ορυκτά καύσιμα και το χάος που προκαλούν σε όλο τον πλανήτη, η ιστορική αντι- SLAPP υπόθεση της Greenpeace International κατά της Energy Transfer είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς: Ο σκοπός είναι να σταματήσουν οι εταιρείες να χρησιμοποιούν τα δικαστήρια ως όπλα εναντίον οποιουδήποτε τολμά να μιλήσει για το δημόσιο συμφέρον».

Οι διαδοχικές αγωγές της Energy Transfer εναντίον της Greenpeace International και των οργανώσεων της Greenpeace στις ΗΠΑ (Greenpeace Inc. και Greenpeace Fund) παραμένουν προφανείς προσπάθειες φίμωσης της ελευθερίας του λόγου, εξάλειψης της ηγεσίας των ιθαγενών του κινήματος Standing Rock και τιμωρίας της αλληλεγγύης προς τη συνεχιζόμενη, ειρηνική αντίσταση στον αγωγό Dakota Access.

Αυτά είναι σαφή παραδείγματα SLAPPs — νομικών αγωγών που επιχειρούν να θάψουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ακτιβιστές κάτω από δικαστικά έξοδα και τελικά να φιμώσουν τη διαφωνία.

Ο Daniel Simons, Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος Στρατηγικής Άμυνας της Greenpeace International, δήλωσε: «Η Energy Transfer συνεχίζει να προσπαθεί να αποφύγει την λογοδοσία, επειδή γνωρίζει ότι δε μπορεί να δικαιολογήσει τις επανειλημμένες καταχρηστικές αγωγές της. Είμαστε βέβαιοι ότι το δικαστήριο θα επιτρέψει στην αντι-SLAPP υπόθεση της Greenpeace International να προχωρήσει επί της ουσίας και ότι η Energy Transfer θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Συνεχίζουμε αυτόν το νομικό αγώνα για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που υποστήκαμε ως αποτέλεσμα των τακτικών εκφοβισμού της Energy Transfer και για να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρικοί εκφοβιστές γνωρίζουν ότι τώρα υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσουν εάν υποβάλουν αγωγές SLAPP».

Παράλληλα με την υπόθεση αντί-SLAPP στην Ολλανδία, η Greenpeace International και οι οργανώσεις της Greenpeace στις ΗΠΑ συνεχίζουν τον νομικό αγώνα κατά της πιο πρόσφατης αγωγής SLAPP της Energy Transfer στη Βόρεια Ντακότα. Μετά από απόφαση Περιφερειακού Δικαστηρίου που επιδίκασε 345 εκατομμύρια δολάρια στην Energy Transfer τον Φεβρουάριο του 2026, οι εναγόμενοι της Greenpeace ζητούν νέα δίκη και, εάν χρειαστεί, θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα.

Η ακροαματική διαδικασία της 16ης Απριλίου στην ιστορική υπόθεση αντι-SLAPP της Greenpeace International εναντίον της Energy Transfer, της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας εκφοβιστή, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς πορειών και δράσεων σε όλο τον κόσμο με την συλλογική ονομασία «Facing Down Bullies/ Αντιμετωπίζοντας τους εκφοβιστές».

φωτογραφία ανάρτησης: © Evelina Manou / Greenpeace

