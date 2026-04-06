ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Newsroom
Δευτέρα, 06/04/2026 - 12:16

Την έκδοση της Πρόσκλησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης στα νησιά της Πρωτοβουλίας “GReco Islands”», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή”, χαιρετίζει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική χρηματοδοτική παρέμβαση για την νησιωτική Ελλάδα, με άμεσο αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Πρόσκληση διαθέτει συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 20.000.000€, με δυνατότητα ένταξης πράξεων και εντός ορίων υπερδέσμευσης πόρων, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας “GReco Islands”, είναι η αειφορία και ο μετασχηματισμός των Eλληνικών νησιών προς αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων τους και η κοινωνική συνοχή.

Η δράση αφορά συνολικά 39 μικρά νησιά των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, με μόνιμο πληθυσμό από 100 έως 3.500 κατοίκους, ενώ οι παρεμβάσεις που προβλέπονται, περιλαμβάνουν έργα κατασκευής ή και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης, καθώς και έργα αφαλάτωσης για την παροχή πόσιμου νερού σε νησιά, όπου δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, δηλαδή οι Δήμοι, ή οι ΔΕΥΑ (όπου αυτές υφίστανται), καθώς και η ΜΟΔ Α.Ε. ως δυνητικός συνδικαιούχος.

Η Πρόσκληση συνοδεύεται από σαφείς και μετρήσιμους στόχους, καθώς προβλέπονται 15 παρεμβάσεις για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, με τον εκτιμώμενο ωφελούμενο συνολικό πληθυσμό, να ανέρχεται στους 40.000 περίπου κατοίκους.

Παράλληλα, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: νέες υποδομές για επάρκεια πόσιμου νερού, μονάδες αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ, εκσυγχρονισμό ή αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, νέα δίκτυα, δεξαμενές αποθήκευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού για πόση.

Οι στόχοι που τίθενται είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και ουσιαστικοί, όπως ο μηδενισμός της εισαγωγής πόσιμου νερού, ο περιορισμός των απωλειών των δικτύων κάτω του 20% και η καθολική παροχή πόσιμου νερού στους οικισμούς των νησιών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ίδια η διαδικασία ωρίμανσης και υποβολής των προτάσεων, καθώς τα έργα θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα, να συνοδεύονται από τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις και να εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό βιώσιμης διαχείρισης υδάτων κάθε νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, η προετοιμασία ώριμων και ρεαλιστικών προτάσεων, καθίσταται απολύτως κρίσιμη, ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Ως προς τη διαδικασία, οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2027. Επισημαίνεται όμως, ότι η αξιολόγηση είναι άμεση, γεγονός που σημαίνει ότι η περίοδος υποβολής μπορεί να λήξει και νωρίτερα, σε περίπτωση εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ανέφερε:

«Με την υπογραφή της Πρόσκλησης από τον Αν. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, μπαίνουμε στην τελική ευθεία υλοποίησης του προγράμματος “Greco Islands”. Πρόκειται για μία χρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, ιδίως για τις μικρές και απομακρυσμένες νησιωτικές κοινότητες, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Nιώθουμε ικανοποίηση που η πρώτη πρόσκληση για έργα υπό την ομπρέλα των “GReco Islands”, αφορά σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενεργειακής εξοικονόμησης. Τομείς που μέσω της Γενικής μας Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουμε βοηθήσει τα μικρά νησιά να σχεδιάσουν και να υλοποιούν τέτοιες παρεμβάσεις ως απάντηση στην ανάγκη θωράκισης απέναντι στην κλιματική κρίση και επίτευξης κλιματικής ανθεκτικότητας.

Με την διάθεση των πρώτων 20.000.000€, δίνεται πλέον η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν, με σχέδιο και συνέπεια, χρόνιες ανάγκες που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την δημόσια υγεία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των νησιών μας.

Η Πρωτοβουλία “GReco Islands” παύει να είναι απλά «μια άσκηση επί χάρτου», αλλά αποκτά πλέον απτό, ουσιαστικό και μετρήσιμο περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό καλώ τους αρμόδιους φορείς των νησιών που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία “GReco Islands”, να αξιοποιήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά την συγκεκριμένη δυνατότητα, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι των 20.000.000€ να μετατραπούν σε έργα ουσίας, με μόνιμο θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των νησιωτών και στην βιώσιμη προοπτική της νησιωτικής Ελλάδας.

Όπως πάντα, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θα είναι αρωγός των νησιών μας σε αυτή την διαδικασία.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, Αν. Υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση και τους συνεργάτες του, για την προώθηση του Προγράμματος, καθώς και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καλή συνεργασία που έχουν με την Γενική μας Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των “GReco Islands” και όχι μόνον.».

Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον 06 Απριλίου 2026

Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
