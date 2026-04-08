Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
08/04/2026 - 07:06
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»

Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
Τετάρτη, 08/04/2026 - 11:42

Η Masdar υπέγραψε σύμβαση δωρεάς 11 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Πόρου, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «GR-ECO Islands»

Η πρωτοβουλία αφορά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πράσινων παρεμβάσεων, που συνδυάζει παραγωγή καθαρής ενέργειας, ηλεκτροκίνηση στη δημοτική και διασυνδετική συγκοινωνία και αναβάθμιση της διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων του νησιού. Οι παρεμβάσεις αυτές στηρίζουν τη σταδιακή μετάβαση του Πόρου σε μοντέλο κλιματικής ουδετερότητας και βελτιώνουν ουσιαστικά τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων και των κατοίκων του νησιού.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που λειτουργεί ως αναπτυξιακός και επιχειρησιακός βραχίονας του Ομίλου Masdar στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια του Πόρου, να περιορίσει τις εκπομπές από τις τοπικές μετακινήσεις και να αναβαθμίσει βασικές δημοτικές υπηρεσίες, με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη λειτουργικότητα του νησιού.

Η παρέμβαση εντάσσεται στη στρατηγική της Masdar για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, μέσα από έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και δημιουργούν μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το 2024 εντάσσεται στην ίδια κατεύθυνση, αποτυπώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, με στόχο την αξιοποίηση νέας δυναμικότητας και τη συμβολή στους στόχους της Ε.Ε. για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050.

Ο κ. Γιώργος Κουτουζής, Δήμαρχος Πόρου, σημείωσε «Η ένταξη του Πόρου στο πρόγραμμα “GR- ECO Islands” σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας για το νησί μας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας, καθώς και τη Masdar για τη σημαντική της συμβολή. Με τη συνεργασία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, ο Πόρος αποκτά τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει με πιο καθαρούς όρους, να ενισχύσει την ενεργειακή του αυτάρκεια και να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά την ταυτότητα του τόπου μας και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αναπτύσσεται στο μέλλον.»

Ο Khaleefa Almheiri, Acting COO της Masdar, δήλωσε: «Η Masdar στηρίζει με συνέπεια τους εταίρους της στην Ελλάδα για την προώθηση των εθνικών στόχων στον τομέα της καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση και προστασία του Πόρου, ενός «GR-ECO Island» με ιδιαίτερη φυσική αξία. Με 17 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της καθαρής ενέργειας και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών, η Masdar έχει αναπτύξει σειρά έργων σε νησιωτικά περιβάλλοντα διεθνώς και συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια τα ελληνικά νησιά να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.»

Ο κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, σχολίασε σχετικά : «Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέλαβε τον σχεδιασμό του προγράμματος και είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε μια πρωτοβουλία που αλλάζει ουσιαστικά το αποτύπωμα ενός νησιού. Το στοίχημα για εμάς ήταν να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη λύση που να συνδέει την ενέργεια, τις μετακινήσεις και τις ανάγκες του Δήμου σε ένα ενιαίο, λειτουργικό σχέδιο, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων και των κατοίκων του νησιού.

Η εμπειρία μας στη διαχείριση σύνθετων ενεργειακών έργων, όπως η αυτονομία της 115 Πτέρυγας Μάχης στα Χανιά και το μοναδικό πράσινο νησί τον Άγιο Ευστράτιο, μάς επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση θα προχωρήσει με τεχνική επάρκεια, θεσμική συνέπεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να αποτελέσει ένα λειτουργικό παράδειγμα εφαρμογής της πράσινης ανάπτυξης σε νησιωτικό περιβάλλον.»

Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός 08 Απριλίου 2026

ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
Στέφανος Γκίκας για "GReco Islands": Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
Ρεύμα: Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 14 δισ. στην ΕΕ- Αυξήσεις στα τιμολόγια Απριλίου
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
