ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L'Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 10:49
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 10:49

Η ATLANTIC SEE LNG TRADE A.E., η κοινοπραξία στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 την πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ουκρανία.

Η συμφωνία αφορά την προμήθεια LNG με προμηθευτή την BP και αγοραστή την ουκρανική Naftogaz, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας της ATLANTIC SEE LNG TRADE στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

Παράδοση του πρώτου φορτίου τον Μάρτιο μέσω Ελλάδας

Το πρώτο φορτίο LNG θα αφιχθεί στη Ρεβυθούσα, με την παράδοσή του στην Ουκρανία να προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Μάρτιο. Οι προς παράδοση ποσότητες θα διαμετακομισθούν μέσω του Route 1 (Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουκρανία). Η ανώτατη ποσότητα μεταφοράς μπορεί να φθάσει έως 1 εκατ. MWh (1 TWh), ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των διαχειριστών των δικτύων φυσικού αερίου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη μείζονος σημασίας εμπορική συναλλαγή της ATLANTIC SEE LNG TRADE, που συστάθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, και συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω διασυνδεδεμένων υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι η ATLANTIC SEE LNG TRADE έχει ήδη συνάψει μακροχρόνια συμφωνία με τη Venture Global για την προμήθεια LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες με έναρξη από το 2030.

ΔΕΠΑ_Εμπορίας_Κωνσταντίνος_Ξιφαράς_CEO.jpg

Κ. Ξιφαράς: «Περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη»

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για την ATLANTIC SEE LNG TRADE και για τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Με την παράδοση του πρώτου αμερικανικού φορτίου LNG τον Μάρτιο, περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη, αξιοποιώντας εμπορικά τις υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου που ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πύλη εισόδου και διαμετακόμισης αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Ευρώπης, καθώς και στη στήριξη της Ουκρανίας σε μια κρίσιμη συγκυρία.»

Αλ. Εξάρχου: «Ο κάθετος διάδρομος καθίσταται πραγματικότητα»

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR δήλωσε: «Με τη συμφωνία αυτή, ο κάθετος διάδρομος καθίσταται πραγματικότητα και ανοίγει έναν δρόμο που όχι μόνο θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία. Είναι υποχρέωση της Ε.Ε. να υποστηρίξει σε όλα τα επίπεδα τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, εάν θέλει να στείλει ένα ουσιαστικό μήνυμα συνέπειας μεταξύ λόγων και πράξεων για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου - τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω υποδομών τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται ξεκάθαρα και από τον ίδιο τον πρόσφατο ευρωπαϊκό κανονισμό. Η ενέργεια αποτελεί έναν κορυφαίο και καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ευημερία των πολιτών και η χρήση του κάθετου διαδρόμου μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ευρύτερη περιοχή, σε μία συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων».

