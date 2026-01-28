ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40
Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 08:21
Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των στόχων μείωσης εκπομπών ρύπων στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, δήλωσε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Δέσποινα Παληαρούτα, στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Ηλεκτροκίνησης που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το insider. Εξήγησε περαιτέρω πως η ηλεκτροκίνηση, εκτός από το υπουργείο Μεταφορών, αφορά εξίσου και το υπουργείο Περιβάλλοντος, απαιτώντας τη στενή τους συνεργασία.

Επισήμανε, μάλιστα, πως ο σχεδιασμός και οι επιδοτήσεις των προγραμμάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ξεκίνησαν αρχικά απο το υπουργείο Περιβάλλοντος προτού η υλοποίησή τους μεταφερθεί στο Μεταφορών, ενώ και η χρηματοδότηση προγραμμάτων προέρχεται από το ειδικό ταμείο που συγκεντρώνει τα έσοδα πλειστηριασμών των δικαιωμάτων των εκπομών των ρύπων από το υπ. Περιβαλλοντος. «Είναι μια συνεκτική προσπάθεια», είπε.

Για την επερχόμενη ρύθμιση των δυναμικών τιμολογίων και το πώς μπορεί αυτή να βοηθήσει την ηλεκτροκίνηση, η κ. Παληαρούτα είπε ότι πρακτικά ο καταναλωτής θα αρχίσει να παίζει ρόλο στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές ενέργειας αλλά και στο πότε ο ίδιος θα καταναλώνει ενέργεια ανάλογα με την ημερήσια τιμή ενέργειας, την οποία θα γνωρίζει από την προηγούμενη ημέρα. Από 1η Φεβρουαρίου οι μεγάλοι καταναλωτές και από 1η Απριλίου οι μικροί καταναλωτές, που έχουν ένα αυτοκίνητο και θέλουν να το φορτίσουν, έχουν την επιλογή, αν έχουν και την κατάλληλη υποδομή, να γνωρίζουν τις τιμές της επόμενης ημέρας και να φορτίζουν τις ώρες της ημέρας που έχουν χαμηλότερες τιμές. η γενική γραμματέας σημείωσε ότι οι περισσότεροι επιλέγουν να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους τη νύχτα, που οι τιμές είναι υψηλότεερες. Με το σύστημα της δυναμικής τιμολόγησης, στόχος είναι οι καταναλωτής να φορτίζει την πιο κατάλληλη στιγμή και για τον ίδιο και για την ευρύτερη ενεργειακή κατανομή.

Για να λειτουργήσει σωστά η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, πρέπει το δίκτυο να μπορεί να σηκώσει την αυξημένη ζήτηση, σημείωσε η κ. Παληαρούτα. Ένα απαρχαιωμένο, παραδοσιακό δίκτυο θα έχει πολλά προβλήματα όταν θα αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε φάση υλοποίησης του μεγαλύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του δικτύου -αναβάθμιση, υπογειοποίηση- με στόχο να μετατραπεί το κάπως απαρχαιωμένο δίκτυο, με τις αρκετές φθορές, σε ένα ψηφιακό, ανθεκτικό και ευέλικτο σύστημα που θα μπορεί να υποστηρίξει και τον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, παίζουν ρόλο και οι έξυπνοι μετρητές, με τον Διαχειριστή να έχει τοποθετήσει ήδη 1,3 εκατομμύρια, κάποιοι εκ των οποίων θα αναβαθμιστούν εντός του 2026, ενώ στόχος είναι να έχουν τοποθετηθεί πάνω από 7,5 εκατομμύρια έως το 2030. Οι μετρητές θα βοηθήσουν στο κομμάτι της δυναμικής τιμολόγησης, καθώς χρειάζονται για να καταγραφεί ανά τέταρτο και ωριαία κατανάλωση.

Ένα πολύ σημαντικό συστατικό της επιτυχίας, σύμφωνα με την γ.γ., είναι η συνεχής, άρρηκτη συνεργασία και διάλογος της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κυβέρνηση και όλους τους stakeholders. Η κυβέρνηση πρέπει να μιλάει με τους ανθρώπους που ξέρουν πραγματικά τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για να ορίσει τη στρατηγική της. Ακόμη και αν ο ΔΕΔΔΗΕ επιλέξει να εκσυγχρονίσει το δίκτυό του, πρέπει να ξέρει από πού θα ξεκινήσει, πού θα τοποθετήσει φορτιστές, πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

