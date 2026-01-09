Γιάννης Τριήρης: Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ θα του γυρίζουν μπούμερανγκ;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ θα του γυρίζουν μπούμερανγκ;

Γιάννης Τριήρης: Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ θα του γυρίζουν μπούμερανγκ;
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 09/01/2026 - 08:15

Ένας μαινόμενος, αλαζονικός και κυνικός Τραμπ, έχει πλέον καταδείξει ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπό την δική του ηγεσία λειτουργούν έξω από κάθε πνεύμα διεθνούς δικαίου και δεν θεωρούν κανέναν φίλο και σύμμαχο τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προβαίνει καθημερινά σε παραληρηματικές δηλώσεις που βασίζονται στην πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ είναι και πρέπει να το δείχνουν η ηγεμονική παγκόσμια δύναμη που μπορεί να επιβάλλει δια της ισχύος ότι θέλει, απλά γιατί μπορεί. Όπως η δήλωση που έκανε σε συνέντευξη του στους New York Times, ερωτηθείς αν υπάρχουν όρια στις εξουσίες του, σε διεθνές επίπεδο: «Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει. Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο».

Ο «τσαμπουκάς» αυτός του Ντόναλντ Τραμπ, όμως, δεν είναι διόλου βέβαιο ότι τελικά θα τον οδηγήσει, τον ίδιο και τις ΗΠΑ -για τις οποίες δηλώνει ότι είναι αυτές μόνο που τον ενδιαφέρουν – σε μια νέα καλύτερη εποχή.

Για παράδειγμα η στάση που τηρεί για την Γροιλανδία και η εμμονή του να την προσαρτήσει στις ΗΠΑ θα προκαλέσει μια έντονη αντίδραση από τους δυτικούς συμμάχους του στην Ευρώπη, καθώς το μεγαλύτερο νησί του κόσμου ανήκει στη Δανία που όπως και οι ΗΠΑ είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Μια αμερικανική επίθεση οποιασδήποτε μορφής για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, όπως έχει προειδοποιήσει τις προηγμένες ημέρες και η πρωθυπουργός της Δανίας, θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ. Και μια τέτοια εξέλιξη τους μόνους που ωφελεί είναι οι θεωρούμενοι εχθροί της Δύσης και κυρίως ο Βαλντιμίρ Πούτιν. Ίσως γι’ αυτό και ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει αντιδράσει στις δηλώσεις Τραμπ, αφήνοντας τον να μπει σε έναν εμφύλιο σπαραγμό με τους ίδιους του θεωρούμενους συμμάχους του.

Ιδιαίτερα αν τελικά επαληθευτεί η προφητεία της Δανής πρωθυπουργό για διάλυση του ΝΑΤΟ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν -και όχι μόνο- θα κάνει πάρτι.

Όσον αφορά στη στρατιωτική επέμβαση στην Βενεζουέλα για τη σύλληψη και την απαγωγή του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο, δεν προκάλεσε μόνο την αντίδραση των δημοκρατικών και φιλειρηνικών πολιτών και κυβερνήσεων ολόκληρου πλανήτη, αλλά ακόμη και την κατακραυγή μέσα στην ίδια του τη χώρα των αντιπάλων του, του Δημοκρατικού κόμματος, αλλά και δικών του γερουσιαστών.

Και υπέστη μια σημαντική ήττα αφού, χθες Πέμπτη 8/1, η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε υπέρ μέτρου που αποσκοπεί στο να εμποδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο, με πέντε Ρεπουμπλικάνους να ενώνονται με τους Δημοκρατικούς στηρίζοντας το ψήφισμα.

Μια μικρή ήττα που για αρκετούς πολιτικούς αναλυτές, όμως, μπορεί να είναι προάγγελος μιας μεγαλύτερης σε περίπου 11 μήνες από τώρα στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου 2026. Οι Δημοκρατικοί εκτιμάται ότι έχουν καλές πιθανότητες να αυξήσουν τις έδρες τους και να κερδίσουν την πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να χάσει ο Τραμπ και τον έλεγχο της Γερουσίας.

Αυτός είναι και ο κρυφός πόθος των Ευρωπαίων ηγετών για πολλούς λόγους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κυριολεξία έχουν απαξιωθεί και έχουν υποστεί ουκ ολίγες προσβολές από τον Ντόναλντ Τραμπ και θα ήθελαν να του μπει «χαλινάρι». Και αφού οι ίδιοι δεν τολμούν να του αντιπαρατεθούν ελπίζουν αυτό να το κάνουν οι Δημοκρατικοί με την ψήφο των Αμερικανών πολιτών.

Ακόμη με μια αποδυνάμωση του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές ελπίζουν να αλλάξει και η τακτική των ΗΠΑ σε ότι αφορά τους τεράστιους δασμούς που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος στα ευρωπαϊκά προϊόντα που δημιουργούν τεράστια οικονομικά προβλήματα στη γηραιά ήπειρο.

Σε κάθε περίπτωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες όσο και αν εμφανίζονται και είναι ανίσχυροι και φοβισμένοι, αν βρουν την ευκαιρία θα αντιδράσουν, αφού πλέον δεν θεωρούν τον Τραμπ σύμμαχο τους, αλλά τύραννο τους, έστω και αν δεν το ομολογούν δημοσίως.

Όσον αφορά τη Ρωσία και την Κίνα και οι δυο αυτές μεγάλες δυνάμεις δεν ήταν ούτε ποτέ θα γίνουν σύμμαχοι των ΗΠΑ. Πούτιν και Σι Τζινπινγκ δεν αναλώνονται σε επιθετικές ενέργειες περιμένοντας τον Τραμπ να ηττηθεί από τα δικά του λάθη.

