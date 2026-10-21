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Σταύρος Παπασταύρου σε Πάτμο και Λέρο: «Με έργα που δίνουν λύσεις, στηρίζουμε έμπρακτα τους νησιώτες μας»
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 10:42
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Έργα ύδρευσης, αφαλάτωσης και προστασίας του περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε χθες, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, την Πάτμο και τη Λέρο, συνοδευόμενος από τους βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιάννη Παππά και κα. Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, τους δημάρχους Πάτμου, κ. Νικήτα Τσαμπαλάκη και Λέρου κ. Τιμόθεο Κωττάκη, και τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Πέτρο Βαρελίδη.

Στην Πάτμο παρευρέθηκε στα εγκαίνια έργου αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων ημερησίως στον Κάμπο, που ενισχύει την ασφάλεια υδροδότησης του νησιού. Επίσης, δρομολογείται η διασφάλιση περαιτέρω χρηματοδότησης για την ενίσχυση, με πρόσθετη αφαλάτωση, της υδροδότησης περιοχών του νησιού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του καλοκαιριού, καθώς και για την αποχέτευση οικισμών, στις περιοχές Κάμπος και Γροίκος.

Στη συνέχεια μετέβη στη Λέρο, όπου ενημερώθηκε και είδε από κοντά τα κρίσιμα έργα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ύδρευσης του νησιού, δυναμικότητας 3.000 κυβικών μέτρων ημερησίως και συμπεριλαμβανομένου αγωγού ύδρευσης μήκους 17 χλμ., με στόχο την οριστική αντιμετώπιση της λειψυδρίας του νησιού, που χρηματοδοτούνται από το ΥΠΕΝ με 5,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το κλιμάκιο επισκέφθηκε το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής και Μονάδα Επεξεργασίας Βιολογικών Απορριμμάτων» που υλοποιείται στη Λέρο, προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ένα έργο που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων και υλοποιεί την ανάγκη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων της νέας μονάδας αφαλάτωσης στην Πάτμο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Βρισκόμαστε εδώ, σε έναν τόπο με παγκόσμια πνευματική και πολιτιστική ακτινοβολία, για να παραδώσουμε τη νέα μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα, με χρηματοδότηση του ΥΠΕΝ. Είναι έμπρακτη απόδειξη του πώς, όταν συνεργάζονται η Πολιτεία, οι Δήμοι, η Περιφέρεια, οι τοπικοί Βουλευτές, οι υπηρεσίες, μπορούν να γίνουν έργα. Πολιτική του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η έμπρακτη στήριξη της ζωής στα νησιά, και αυτό γίνεται, ανάμεσα στα άλλα, και με δύο εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν θεσμοθετηθεί, το Greco Islands και το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών. Μέσω του Ταμείου αυτού, με χρηματοδότηση ύψους 2,3 δισ. ευρώ, θα δώσουμε στα νησιά μας τη δυνατότητα να υλοποιήσουν σημαντικά έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση, ώστε να βοηθήσουμε στην πράξη τους νησιώτες μας. Στη Λέρο, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τρεις αφαλατώσεις, με στόχο -όπως και στην Πάτμο- μία συνολική αντιμετώπιση της πανευρωπαϊκής πρόκλησης του νερού. Γι’ αυτό και, για πρώτη φορά, αποκτήσαμε Εθνική Στρατηγική για το νερό. Το νερό αναγνωρίζεται ως στρατηγικός εθνικός πόρος και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι αφαλατώσεις και τα έργα για τις αποχετεύσεις που υλοποιούνται, βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για την παρουσία του στο νησί, κάνοντας εγκαίνια στην αφαλάτωση στον Κάμπο. Επίσης, με τον Υπουργό έχουμε μία ιδιαίτερη σχέση, λόγω του ότι πλέον το νησί μας το έχει ‘’υιοθετήσει’’, θα λέγαμε. Θα σας πω λίγο τι έχουμε κάνει μαζί. Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργού, είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον να έχουμε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια και τον Γιώργο Χατζημάρκο για το όνειρο των παιδιών του νησιού μας, το κλειστό γυμναστήριο. Επίσης, χρηματοδοτήσαμε την αποκατάσταση των παλαιών ΧΑΔΑ. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, περιβαλλοντικό. Η χρηματοδότηση για την αφαλάτωση του Γροίκου θα δρομολογηθεί από το Υπουργείο. Επίσης, μέσα από το GReco Islands, θα χρηματοδοτήσουμε και την αποχέτευση του Κάμπου. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο, η αποχέτευση του Γροίκου, θα δρομολογηθεί μέσα από το πρόγραμμα ΕΠΑ του ΥΠΕΝ και με τη συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Προγραμματίζουμε τρεις επιπλέον χρηματοδοτήσεις για τρία πολύ σημαντικά έργα για την Πάτμο.»

Ο Δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης, δήλωσε: «Κύριε Υπουργέ το σύνολο της κοινωνίας της Λέρου, οι συνεργάτες μου και εγώ, σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για τα δύο τεράστια έργα που χρηματοδοτήσατε. Την ολιστική λύση του μεγάλου προβλήματος της λειψυδρίας με τρεις μηχανές αφαλάτωσης 1000 κυβικών η κάθε μια και την κατασκευή κεντρικού αγωγού ύδρευσης 17,4 χιλιομέτρων αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα εξίσου τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, που και σε αυτό δώσατε ολιστική λύση, είναι τα απορρίμματα, με την κατασκευή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και επεξεργασίας βιομάζας, συνολικού ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ».

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