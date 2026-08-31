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ΚΟΣΜΟΣ

Ντ. Τραμπ: Το νησί Χαργκ του Ιράν «γίνεται κομματάκια». Διαψεύδει το Ιράν

Ντ. Τραμπ: Το νησί Χαργκ του Ιράν «γίνεται κομματάκια». Διαψεύδει το Ιράν
Newsroom
Δευτέρα, 31/08/2026 - 11:50
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Το νησί Χαργκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο- δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Προς το παρόν, όπως σημειώνει το Reuters, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν μια επίθεση εναντίον του Χαργκ, ενώ ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

«Το νησί Χαργκ γίνεται κομματάκια!! Πρόεδρος Ντ. Τζ. Τραμπ», έγραψε μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση.

Το σχόλιο συνόδευε ένα βίντεο που δείχνει θεαματικές εκρήξεις, μάλλον προϊόν AI.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τυχόν αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ, από όπου το Ιράν εξήγαγε το 90% του πετρελαίου του πριν τον πόλεμο, θα πλήξει σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο της Τεχεράνης και θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην ιρανική οικονομία.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ πιθανόν να παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν προκειμένου να του ασκήσουν οικονομική πίεση.

Μετά την επιβολή κυρώσεων στα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή για φερόμενους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, ο Μπέσεντ επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η πλήρης αποκοπή ενός ιδρύματος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.

«Θα βλέπετε πολλά περισσότερα από αυτά κάθε εβδομάδα», σχολίασε ο Μπέσεντ ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G20. «Ξεκινάμε με τις τράπεζες και τους λέμε ότι δεν είναι εντάξει να έχουν ιρανικά χρήματα και να βοηθούν το καθεστώς», εξήγησε.

Ο Αμερικανός υπουργός επεσήμανε ότι θα δηλώσει στους ομολόγους του της G20 και στους κεντρικούς τραπεζίτες πως θα πρέπει να κόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με το Ιράν, διαφορετικά θα υποστούν δευτερεύουσες κυρώσεις.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν διαρροές», υπογράμμισε ο Μπέσεντ. «Είτε είστε μαζί μας είτε είστε με τους Ιρανούς».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι διαφωνεί με όσους λένε ότι οι κυρώσεις εις βάρος του Ιράν δεν θα επιτύχουν, αν δεν στοχοθετηθούν με δευτερεύουσες κυρώσεις κινεζικές εταιρείες.

Οι περισσότερες αγορές πετρελαίου της Κίνας από το Ιράν έχουν περιοριστεί λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η ποσότητα του ιρανικού πετρελαίου που είναι αποθηκευμένη σε δεξαμενόπλοια λιγοστεύει, είπε, και κατέληξε λέγοντας «το πρόβλημα λύθηκε».

Το Ιράν διαψεύδει ότι το νησί Χαργκ έγινε στόχος επίθεσης των ΗΠΑ

Οι πετρελαϊκές δραστηριότητες στο νησί Χαργκ του Ιράν δεν έχουν σταματήσει, δήλωσε σήμερα ο Χαμίντ Μποβάρντ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν, όπως μετέδωσε το Nournews, το οποίο πρόσθεσε ότι αρνήθηκε πως ο βασικός ιρανικός πετρελαϊκός κόμβος δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ, όπως είχε αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα tweets του Τραμπ είναι γελοία και οι συνθήκες στο Χαργκ είναι ήρεμες και κατάλληλες», επεσήμανε ο Μποβάρντ, προσθέτοντας ότι το νησί, από το οποίο γίνεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, είχε βομβαρδιστεί επανειλημμένα από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις στο παρελθόν, αλλά οι εργαζόμενοι στον τομέα του πετρελαίου δεν έχουν επιτρέψει να σταματήσουν οι δραστηριότητες «ούτε για μια στιγμή».

Οι εργολάβοι επισκευάζουν και εκσυγχρονίζουν δεξαμενές αποθήκευσης και προβλήτες, πρόσθεσε ο ίδιος.

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο- δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι «το νησί Χαργκ γίνεται κομματάκια!! Πρόεδρος Ντ. Τζ. Τραμπ».

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