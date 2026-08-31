Άνοδος άνω του 2% για το πετρέλαιο - Στα 90 δολάρια το Μπρεντ

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Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 1,91%, στα 84,99 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και στις ενεργειακές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 1,91%, στα 84,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημειώνει άνοδο 2,21%, στα 90,05 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο η αμερικανική επίθεση

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται η αμερικανική επίθεση της Κυριακής σε δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης προετοίμαζαν τους εκτοξευτές στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Associated Press, ήταν το πρώτο πλήγμα κατά ιρανικών θέσεων που αναγνωρίστηκε δημοσίως από τις ΗΠΑ από τα τέλη Ιουλίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την αμερικανική επίθεση υπήρξαν νεκροί και τραυματίες Ιρανοί στρατιώτες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακολούθησαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

Η νέα κλιμάκωση εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές. Η διέλευση πλοίων από την περιοχή έχει ήδη υποστεί σοβαρές διαταραχές εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία διανύει τον έκτο μήνα.

Παράλληλα, οι αυξανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους στα διυλισμένα προϊόντα σε νέα υψηλά επίπεδα.

Με το Μπρεντ να έχει επιστρέψει πάνω από το επίπεδο των 90 δολαρίων, η αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

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