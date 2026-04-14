Ιράν: Εντός 2 μηνών η αποκατάσταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις διύλισης και διανομής πετρελαίου

Το Ιράν αναμένει ότι θα έχει αποκαταστήσει τις περισσότερες εγκαταστάσεις του, που έχουν υποστεί ζημιές, διύλισης και διανομής πετρελαίου στο 70-80% των δυνατοτήτων τους πριν από τον πόλεμο εντός διαστήματος ενός ως δύο μηνών, δήλωσε ο υφυπουργός Πετρελαίου της χώρας, καθώς οι αρχές εργάζονται για την ανάκαμψη της χώρας από κύμα πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο υφυπουργός Μοχαμάντ Σαντέκ Αζιμιφάρ διευκρίνισε σε δηλώσεις του στο φοιτητικό ειδησεογραφικό δίκτυο SNN ότι οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ξεκινήσει και ότι τμήμα του διυλιστηρίου στο νησί Λαβάν αναμένεται να ξαναρχίσει να λειτουργεί εντός περίπου 10 ημερών, ενώ άλλες μονάδες θα επιστρέψουν επίσης σταδιακά σε λειτουργία.