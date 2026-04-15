Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης

Newsroom
Τετάρτη, 15/04/2026 - 08:35

Στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συμμετοχή του το πρωί της Τρίτης σε συζήτηση στο Φόρουμ Παγκόσμιας Οικονομίας του Semafor στην Ουάσιγκτον, με τον συνιδρυτή και αρχισυντάκτη του μέσου Μπεν Σμιθ.

Η συμμετοχή του Έλληνα υπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του στην αμερικανική πρωτεύουσα για τις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup περιέγραψε την τρέχουσα συγκυρία ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις στην προσφορά ενέργειας και σε κρίσιμες πρώτες ύλες, με αντανάκλαση στις διεθνείς τιμές. Όπως σημείωσε, οι συνέπειες γίνονται ήδη αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη έκθεση αφορά ασιατικές αγορές.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή οικονομία, υπογράμμισε ότι οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό, διευκρινίζοντας ότι η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Τόνισε ότι ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο απαιτείται χρόνος για την αποκατάσταση της κανονικότητας στις ενεργειακές ροές, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές.

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Ευρώπης, σημείωσε ότι δίνεται έμφαση σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης των κρατών-μελών και αξιοποίησης της εμπειρίας από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης διαρθρωτικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή οικονομία, με έμφαση στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την άρση εσωτερικών εμποδίων, καθώς και στην καλύτερη διοχέτευση αποταμιεύσεων προς επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του κράτους συνέβαλαν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και στη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Τόνισε, παράλληλα, ότι η εμπειρία της κρίσης ανέδειξε τη σημασία του να επικρατεί μία μεταρρυθμιστική νοοτροπία και πολιτική, καθώς και το υψηλό κόστος που έχουν για την κοινωνία οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Τέλος, σημείωσε ότι, παρά τις επιμέρους εντάσεις, οι διατλαντικές σχέσεις διατηρούν στρατηγικό χαρακτήρα, εκτιμώντας ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνει κρίσιμης σημασίας σε τομείς όπως η ενέργεια και η τεχνολογία. Παράλληλα, προειδοποίησε για τις πολιτικές πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών ενέργειας, σημειώνοντας ότι η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση πολιτικών όπως οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, δίκτυα και συστήματα αποθήκευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ 14 Απριλίου 2026

