ΚΟΣΜΟΣ

H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα

H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 12:04

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα μειώσει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα προκειμένου να μειώσει το κόστος για τους αυτοκινητιστές που είναι αντιμέτωποι με την αλματώδη άνοδο των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Μειώνουμε την τιμή της βενζίνης ήδη από σήμερα διότι κατανοούμε ότι οι Αυστραλοί υφίστανται μεγάλη πίεση», εξήγησε ο Αλμπανέζι.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός ανακοίνωσε το μέτρο αυτό αφού συνομίλησε με τους επικεφαλής των πολιτειών της χώρας.

Η Καμπέρα επιβάλλει φόρο 31 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, ο οποίος θα μειωθεί στο ήμισυ για τους επόμενους τρεις μήνες.

Το μέτρο θα κοστίσει 2,55 δισεκ. δολάρια Αυστραλίας (1,52 δισεκ. ευρώ), έχουν επισημάνει ειδικοί.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση προσπαθεί να καθησυχάσει τους αυτοκινητιστές εξηγώντας τους ότι οι παραδόσεις καυσίμων θα συνεχιστούν και ότι οι ελλείψεις που έχουν παρουσιαστεί σε πόλεις της επαρχίας οφείλονται στις αγορές πανικού και σε επιμελητειακά προβλήματα.

Οι αρχές στις πολιτείες Βικτώρια και Τασμανία έχουν κάνει δωρεάν τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο Αλμπανέζι κάλεσε τους αυτοκινητιστές να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εξοικονομήσουν καύσιμα περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους.

«Όσο λιγότερα καύσιμα καταναλώνουμε στις πόλεις, τόσο περισσότερα μπορούμε να στείλουμε στην επαρχία που υφίσταται πιέσεις», εξήγησε.

«Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, θα λάβουμε επιπλέον μέτρα», προειδοποίησε από την πλευρά του ο Κρις Μινς πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Εξάλλου σήμερα θα κατατεθεί στο εθνικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο που έχει στόχο να επιτρέψει στην κυβέρνηση να διασφαλίζει την αγορά καυσίμων προκειμένου να ενισχύσει τα αποθέματα της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, τα αποθέματα της χώρας σε βενζίνη επαρκούν για 39 ημέρες και σε ντίζελ για 30 ημέρες.

Η κυβέρνηση θα μειώσει επίσης το κόστος για τα φορτηγά μειώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας για τα βαρέα φορτηγά οχήματα.

