Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 15:53
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 15:34
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 15:08
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 14:45
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 14:15
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 13:58
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 09:21
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 09:09
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 08:29
Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η δίκη για τα Τέμπη και η … δίκη της κυβέρνησης και των δικαστών από την κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/03/2026 - 08:09
ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/03/2026 - 08:03
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 07:59
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:51
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:50
10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:50
Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 14:26

Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 14:45
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 14:45

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του οποίου η χώρα έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, πρότεινε σήμερα ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής συνομιλιών WhatsApp, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί, εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στο ουκρανικό σύστημα ενέργειας και ότι το Κίεβο είναι ανοικτό σε μια πασχαλινή εκεχειρία.

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι εάν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να μην πλήττει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, σε απάντηση δεν θα χτυπήσουμε τον ενεργειακό τους τομέα», πρόσθεσε.

Έχοντας επιστρέψει από τετραήμερη επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με κάποιες χώρες στην περιοχή για την παροχή ενεργειακής στήριξης στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το σαββατοκύριακο, κατά την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, ότι κατέληξε σε συμφωνία για παραδόσεις ντίζελ για έναν χρόνο στην Ουκρανία, χωρίς να παρέχει άλλες λεπτομέρειες.

Το ντίζελ είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και για τον αγροτικό τομέα της χώρας, τον θεμέλιο λίθο της οικονομίας.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του, η Ουκρανία υπέγραψε συμφωνίες-πλαίσιο για συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, και έχει δηλώσει ότι ετοιμάζεται μία ακόμα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στις συνομιλίες του με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο ζήτημα των πυραυλικών προμηθειών αντιαεροπορικής άμυνας, χωρίς να αφήνει να εννοηθεί ότι έχουν επιτευχθεί συμφωνίες.

Λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας «ως επί το πλείστον» στέλνουν τα αντιβαλλιστικά πυραυλικά τους συστήματα στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή και την Ουκρανία κάποιες φορές την ξεχνούν, δήλωσε.

H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
