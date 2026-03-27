ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση
dejan Aleksic on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 27/03/2026 - 06:37

«Το εύρος όσων διακυβεύονται εδώ - στα καύσιμα, τα χημικά, το LNG και τις εισροές λιπασμάτων - είναι αυτό που καθιστά τη συγκεκριμένη κρίση ποιοτικά διαφορετική από προηγούμενες εντάσεις στον Κόλπο», δηλώνει ο Αντίτια Σαρασβάτ, αντιπρόεδρος της Rystad Energy.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου διαταραχή στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, περιορίζοντας δραστικά την προσφορά και οδηγώντας σε απότομη αύξηση των τιμών, ενώ παράλληλα αναγκάζει καταναλωτές και κυβερνήσεις να μειώσουν την κατανάλωση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχει παίξει το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ταυτόχρονα, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ έχουν πλήξει ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, με ζημιές που εκτιμάται ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει ήδη την κατάσταση ως τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία - ακόμη πιο έντονη από το εμπάργκο πετρελαίου του 1973.

Η κρίση έχει αφαιρέσει περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών κατά περίπου 50%. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ για τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής έχουν φτάσει ακόμη και τα 164 δολάρια. Οι αυξήσεις αυτές μεταφέρονται άμεσα στα καύσιμα μεταφορών, στην ενέργεια και σε βασικά αγαθά, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για περιορισμό της κατανάλωσης, όπως περιορισμοί στα ταξίδια, εξοικονόμηση ενέργειας και δελτίο καυσίμων. Παράλληλα, προτείνονται πρακτικές όπως η τηλεργασία και η μείωση των αεροπορικών μετακινήσεων.

Η Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, έδωσε εντολή στους δημόσιους υπαλλήλους να εξοικονομούν ενέργεια αναστέλλοντας τα ταξίδια τους στο εξωτερικό και χρησιμοποιώντας σκάλες αντί για ανελκυστήρες, ενώ το Μπανγκλαντές έκλεισε τα πανεπιστήμιά του. Η Σρι Λάνκα επέβαλε δελτίο καυσίμων, η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων, ενώ το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της βρετανικής κυβέρνησης περιλαμβάνει μείωση των ορίων ταχύτητας για εξοικονόμηση καυσίμων.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν και έχουν διατεθεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, καθιστώντας τη μείωση της ζήτησης αναπόφευκτη.

Η άνοδος των τιμών επεκτείνεται και στο φυσικό αέριο και τα παράγωγά του, επηρεάζοντας το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανική παραγωγή. Παράλληλα, πλήττονται κρίσιμοι τομείς όπως τα πετροχημικά και τα λιπάσματα, που αποτελούν βασικές εισροές για την παραγωγή τροφίμων.

Η σύγκρουση απειλεί άμεσα και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, καθώς περίπου το ένα τρίτο του εμπορίου λιπασμάτων διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ και πλέον έχει διακοπεί.

Οι τιμές βασικών λιπασμάτων, όπως η ουρία, έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ εργοστάσια σε πολλές χώρες μειώνουν ή διακόπτουν την παραγωγή λόγω ελλείψεων. Αν η κατάσταση παραταθεί, αναμένεται μείωση της αγροτικής παραγωγής και περιορισμός της προσφοράς βασικών τροφίμων, με επιπτώσεις σε δημητριακά, ζωοτροφές, γαλακτοκομικά και κρέας.

Συνολικά, η κρίση αναδεικνύει την εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την ενέργεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού της, με επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τον ενεργειακό τομέα.

Πηγή: Reuters

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 06:37

