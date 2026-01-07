Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ

Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ
Newsroom
Τετάρτη, 07/01/2026 - 11:50

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» ως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ και θα ελέγξει προσωπικά τα έσοδα από την «πώλησή τους».

«Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας που υφίσταται κυρώσεις», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social. «Το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν για να ωφελήσουν τον λαό της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ!», πρόσθεσε.

Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα για τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε χθες Τρίτη επταήμερο εθνικό πένθος προς τιμή των θυμάτων της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ, που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο ακριβής απολογισμός της οποίας δεν είναι ακόμη σαφής.

«Ένα μήνυμα για τους νέους μάρτυρές μας, που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Πήρα την απόφαση να κηρυχθεί πένθος επτά ημερών προς τιμή και δόξα των νέων, των γυναικών, των ανδρών που έπεσαν, που προσέφεραν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε η κ. Ροδρίγκες στην δημόσια τηλεόραση.

«Σε αυτούς, (εκφράζουμε) την ευγνωμοσύνη μας. Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτή τη δημοκρατία», επέμεινε.

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 55 άνθρωποι, 23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 της Κούβας, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων δεν είναι γνωστός. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για συνολικά 70 ως 80 νεκρούς.

Αντιπρόεδρος της χώρας από το 2018, η κ. Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος προχθές Δευτέρα, ενώπιον του κοινοβουλίου, αφού την υποστήριξαν το ανώτατο δικαστήριο και ο στρατός.

Νωρίτερα χθες, διαβεβαίωσε αντιδρώντας στις επανειλημμένες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τις οποίες οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη χώρα: «Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα μας, ουδείς άλλος. Κανένας ξένος δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία στο πλαίσιο των διαδηλώσεων εναντίον της κατάργησης της επιδότησης των τιμών των καυσίμων
Αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία στο πλαίσιο των διαδηλώσεων εναντίον της κατάργησης της επιδότησης των τιμών των καυσίμων 07 Ιανουαρίου 2026
Μειώθηκαν στη Γερμανία κατά μόλις 1,5% οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 07 Ιανουαρίου 2026
Μειώθηκαν στη Γερμανία κατά μόλις 1,5% οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών
ΚΟΣΜΟΣ

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου