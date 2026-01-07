Μειώθηκαν στη Γερμανία κατά μόλις 1,5% οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Μειώθηκαν στη Γερμανία κατά μόλις 1,5% οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Μειώθηκαν στη Γερμανία κατά μόλις 1,5% οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Newsroom
Τετάρτη, 07/01/2026 - 13:37

Η μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιβραδύνθηκε περαιτέρω στη Γερμανία το 2025, κάτι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας όσον αφορά το κλίμα, τονίζει σήμερα ομάδα ειδικών.

Σύμφωνα με την Agora Energiewende, που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της, η Γερμανία μείωσε τις εκπομπές κατά 1,5% το 2025, ή κατά ποσότητα ισοδύναμη με 640 εκατομμύρια τόνους CO2.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως σύμφωνα με τους ειδικούς ο ρυθμός αυτός είναι υπερβολικά αργός. «Αν η τάση διατηρηθεί, ο κλιματικός στόχος για το 2030», που είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων κατά 65% σε σύγκριση με το 1990, «απειλείται», τονίζουν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν μάλλον η κρίση στη γερμανική βιομηχανία αυτή που έφερε τη μικρή μείωση των εκπομπών, κι όχι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία.

«Τεταμένες παγκόσμιες αγορές»

Το 2025 η Γερμανία παρέμεινε εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο, ωστόσο «η προστασία του κλίματος χάνει ταχύτητα», σύμφωνα με την Agora Energiewende.

Οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 3% το 2024 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2023, είχαν καταγράψει υποχώρηση κάπου 10%.

Στη θεωρία από φέτος ως το 2030 το Βερολίνο θα όφειλε να επιταχύνει την προσπάθεια: πρέπει να μειώνει τις εκπομπές κατά μέσον όρο που θα φθάνει το αντίστοιχο των 36 εκατομμυρίων τόνων CO2 ετησίως, ποσότητα 4 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι το 2025.

Την περασμένη χρονιά έμοιαζαν να έρχονται καλές ενδείξεις από τη βιομηχανία, ιδιαίτερα ενεργοβόρα, καθώς οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 7,2%.

Όμως αυτό δεν οφειλόταν παρά στη μείωση της παραγωγής, λόγω της «αδύναμης ζήτησης και των τεταμένων παγκόσμιων αγορών», κάτι που αφορούσε ειδικά τους τομείς των χημικών ειδών και της κατασκευής μηχανημάτων.

Η Agora Energiewende στηλιτεύει το γεγονός ότι, από την κρίση δημόσιας υγείας το 2020 ως τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς το 2025, η μείωση των εκπομπών στην πραγματικότητα «κατά μεγάλο βαθμό οφειλόταν σε κρίσεις» και όχι στην υιοθέτηση και τη χρήση πιο καθαρών μέσων παραγωγής.

Κακοί μαθητές της ενεργειακής μετάβασης, τα κτίρια και οι μεταφορές μόλυναν περισσότερο, εξαιτίας των πιο ψυχρών θερμοκρασιών και της αύξησης των πωλήσεων καυσίμων.

Η μείωση των επενδύσεων «φρέναρε την οικονομική ανάκαμψη και τη μετάβαση προς κλιματικά ουδέτερη παραγωγή», κατά τη μελέτη.

Σημειώνει ωστόσο το αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα χάρη στην ηλιοφάνεια ρεκόρ του 2025.

«Οι προσπάθειες των τελευταίων ετών φέρνουν καρπούς», εκτιμούν οι συγγραφείς.

Περιβαλλοντικοί κανόνες

Επικαλούμενη δημοσκοπήσεις, η Agora Energiewende σημειώνει ότι η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, όμως οι προτεραιότητες είναι άλλες.

Η συζήτηση έχει μεταφερθεί σε ζητήματα όπως η αγοραστική δύναμη και η ασφάλεια, που κυριάρχησαν στην εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Φεβρουαρίου του 2025, στις οποίες επικράτησαν οι συντηρητικοί.

Προτεραιότητα της προηγούμενης κυβέρνησης, η συνέχιση της προσπάθειας επίτευξης των στόχων για το κλίμα μοιάζει λιγότερο βέβαιη από το συνασπισμό των χριστιανοδημοκρατών και χριστιανοκοινωνιστών και των σοσιαλδημοκρατών, που ανέλαβε τον Μάιο.

Έκτοτε ακόμη «αναμένονται» οι νέοι στόχοι «όσον αφορά την ενεργειακή και κλιματική πολιτική».

Για να τονώσει την οικονομία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνηγορεί μάλλον υπέρ της χαλάρωσης των κανόνων για το περιβάλλον και δίνει μάχες στις Βρυξέλλες εναντίον της απαγόρευσης των πωλήσεων νέων θερμικών κινητήρων από το 2035.

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε έχει αφήσει να εννοηθεί πως θα μειώσει το μέγεθος των επιδοτήσεων στην καθαρή ενέργεια, που χαρακτηρίζονται υπερβολικά γενναιόδωρες.

Η κυβέρνηση πρέπει να καταρτίσει σχέδιο για την «στοχευμένη υποστήριξη των αντλιών θερμότητας και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων» και να αναθεωρήσει γρήγορα τον νόμο για τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και για την ενέργεια των κτιρίων, εισηγείται μεταξύ άλλων η Agora Energiewende.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ
Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ 07 Ιανουαρίου 2026
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών 07 Ιανουαρίου 2026
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα

Γιάννης Τριήρης: Οι Γερμανοί ξανάρχονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για CCS
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για CCS

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

Green Tank: 6η η Ελλάδα στη μείωση εκπομπών ΣΕΔΕ την περίοδο 2005–2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Green Tank: 6η η Ελλάδα στη μείωση εκπομπών ΣΕΔΕ την περίοδο 2005–2024

Σε κόκκινο συναγερμό το Παρίσι εξαιτίας του καύσωνα - Σε ύψιστη επιφυλακή οι αρχές σε Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε κόκκινο συναγερμό το Παρίσι εξαιτίας του καύσωνα - Σε ύψιστη επιφυλακή οι αρχές σε Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία