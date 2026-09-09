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Σωληνουργεία Κορίνθου: Προμήθεια σωλήνων για το έργο «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» του ΔΕΣΦΑ

Σωληνουργεία Κορίνθου: Προμήθεια σωλήνων για το έργο «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» του ΔΕΣΦΑ
Newsroom
Τετάρτη, 09/09/2026 - 09:53
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Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβά της, ανέλαβε σημαντική σύμβαση από τον ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα στο πλαίσιο του έργου «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή – Κομοτηνή», μιας σημαντικής επένδυσης σε ενεργειακές υποδομές που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του έργου, η εταιρεία θα κατασκευάσει και θα προμηθεύσει περισσότερα από 200χλμ. σωλήνων χάλυβα διαμέτρου 30 ιντσών, κατασκευασμένων με τη μέθοδο ελικοειδούς συγκόλλησης με βυθισμένο τόξο (HSAW), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός νέου παράλληλου δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. Το νέο δίκτυο αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμικότητα, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδας.

Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας και θα διαθέτουν εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση τριών στρώσεων πολυαιθυλενίου (3LPE), καθώς και εσωτερική εποξειδική επένδυση.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί η συμβατότητα του σχεδιασμού του και για μεταφορά έως και 100% καθαρού υδρογόνου (hydrogen-ready), συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και της Ευρώπης προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

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Ο «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Το νέο παράλληλο δίκτυο των 218,5 χιλιομέτρων, θα συμβάλει στην εξάλειψη των περιορισμών δυναμικότητας στο βόρειο τμήμα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και επιτρέποντας την ανάπτυξη περισσότερων περιφερειακών διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών μέσω του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB), ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της περιοχής.

Με εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση σημαντικών έργων μεταφοράς ενέργειας και ενεργειακών υποδομών σε όλο τον κόσμο, η Corinth Pipeworks συνεχίζει να προσφέρει προηγμένες λύσεις σωλήνων χάλυβα, ανταποκρινόμενη στις εξελισσόμενες ανάγκες του ενεργειακού τομέα, από τις υποδομές φυσικού αερίου έως τη μεταφορά υδρογόνου και άλλες εφαρμογές χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος

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