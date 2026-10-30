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Κ. Χατζηδάκης: Θα προχωρήσουμε το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου - Όσοι αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική, καλό είναι να περιμένουν
Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 13:47
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Τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής ενέργειας διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου επανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στέλνοντας μήνυμα προς όσους αμφισβητούν τους κυβερνητικούς χειρισμούς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ελεύθερο. Τύπος. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Εφικτή η αυτοδυναμία

Ειδικότερα, ενόψει των εκλογών, ο κ. Ο Χατζηδάκης χαρακτηρίζει τον στόχο της αυτοδυναμίας εφικτό, παρά την κοινωνική κόπωση που φέρνει η διεκδίκηση μιας τρίτης θητείας. Σημειώνει ότι η Νέα Δημοκρατία πλεονεκτεί στο έργο της, στη σύγκριση των αρχηγών και στο στελεχιακό δυναμικό.

Ασκώντας κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλου, προβλέπει ότι «μέχρι τέλους θα μείνουν σε αυτή τη λογική της πλειοδοσίας στις προεκλογικές υποσχέσεις». «Πιστεύουμε ότι και εκλογικά αυτό λειτουργεί πολύ περισσότερο από το «θα σας κάνουμε γεφύρια μα δεν έχουμε ποτάμια, που κάνουμε και ποτάμια». Η αυτοδυναμία δεν φαινόταν εφικτή, πρώτα απ' όλα, το 2019. Ο Τσίπρας τότε, ο κύριος Τσίπρας, ήταν ο άχαστος. Το θυμάστε; Ο οποίος δεν επρόκειτο ποτέ να χάσει από τον Μητσοτάκη. Έχασε και μάλιστα με καθαρό τρόπο».

«Η θετική πορεία της οικονομίας επιτρέπει δύο πράγματα, μεταξύ άλλων. Πρώτα, κάποιοι άνθρωποι που ήταν στην ανεργία, να βρουν δουλειά και επομένως τις συνέπειες της κρίσης να αντιμετωπίσουν λιγότερο άσχημα από ότι ήταν, όπως ήταν στην Τσίπρα, στο ταμείο ανεργίας», τονίζει ο κ. Χατζηδάκης.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την ιδεολογική της ταυτότητα, καθώς και στις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος δηλώνει: «Η Νέα Δημοκρατία προχωρά μαζί με την εποχή, μαζί με τις πολιτικές και οικονομικές, μένοντας και σε μια. γραμμή υπευθυνότητας παράλληλα και σοβαρότητας, όπως το οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και γι' αυτό μένει όρθια». Τονίζει ότι ένα κόμμα που πήρε 40% και 41% στις προηγούμενες εκλογές δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει την ψυχή του. Όσο για τις εσωκομματικές «παραφωνίες», σημειώνει με νόημα: «Δεν είμαστε ανθρωπάκια του Γαΐτη, ομοιόμορφα μεταξύ μας. Πρώτα απ' όλα ο διάλογος και οι διαφορετικές απόψεις είναι καλοδεχούμενες, αρκεί να μην ξεπερνάει κάποια όρια».

Μέτρα για την ακρίβεια

Στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Χατζηδάκης τονίζει: «Ποτέ δεν σας πω ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία δική μας ή κάθε ευρωπαϊκής κυβέρνησης είναι αρκετή σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Παράλληλα υπεραμύνεται των κυβερνητικών μέτρων (καλάθι του νοικοκυριού, αυξήσεις μισθών, επιστροφή ενοικίου) και εξηγεί ότι «η θετική πορεία της οικονομίας επιτρέπει δύο πράγματα: να βρουν δουλειά οι άνεργοι και να έχουν το υπουργείο Οικονομικών περισσότερα χρήματα για να απαλύνει την κρίση». Σχετικά με τα αιτήματα για επιπλέον παροχές, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθαρίζει: «Πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Οι μνήμες, οι αναμνήσεις της περασμένης δεκαετίας είναι ακόμα ζωντανές. Δεν χρειάζεται η χώρα να ξανακυλήσει».

Θα προχωρήσει το καλώδιο

Αναφορικά με το ηλεκτρικό καλώδιο και τα ενεργειακά έργα, ο αντιπρόεδρος απορρίπτει τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Φέρνει ως παράδειγμα τη συμφωνία για το Σινά, η οποία εγκρίθηκε από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και την Εκκλησία της Ελλάδος, παρά τις εγχώριες αντιδράσεις. Υπογραμμίζει τη στρατηγική της κυβέρνησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Προχωρούμε μπροστά χωρίς να κάνουμε εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, χωρίς φωνές και αντάρα και με τον ίδιο τρόπο που θα προχωρήσουμε και στο θέμα του καλωδίου. Αυτοί που αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική καλό είναι να περιμένουν».

Οι αποκαλύψεις για τα κυκλώματα φοροδιαφυγής

Σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για εκτεταμένα κυκλώματα φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος ο κ. Ο Χατζηδάκης τονίζει ότι «δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τελευταία» και συμπληρώνει πως «δεν ήρθαμε τώρα, τις τελευταίες μέρες και ενόψει εκλογών, να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση». Αναφέρει ως παραδείγματα τις παλαιότερες επιτυχίες της ΑΑΔΕ με πρόστιμο εκατομμυρίων σε εταιρείες κινητής και e-shops, τις κατεδαφίσεις στο Μύκονο, αλλά και τις δράσεις της αστυνομίας μαζί με την ΑΑΔΕ «σε σχέση με τα κυκλώματα στα βενζινάδικα ή με το λαθρεμπόριο τσιγάρων». Όπως σημειώνει, όλα αυτά αποτελούν «συνέχεια μιας προσπάθειας, να μπει, μια τάξη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ενισχύοντας και το τεχνολογικό οπλοστάσιο αλλά και το νομικό οπλοστάσιο της κυβέρνησης».

Κλείνοντας, ο κ. Ο Χατζηδάκης περιγράφει τον διευρυμένο ρόλο του, ο οποίος περιλαμβάνει τον συντονισμό των οικονομικών υπουργείων, την επαφή με την Κοινοβουλευτική Ομάδα και τη σύνταξη του νέου προγράμματος του κόμματος. Θέτει ως κεντρικός στόχος την προσαρμογή της χώρας στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις, αναφέροντας: «Μελετούμε λύσεις καινοτόμες. Είναι παραπάνω αναγκαίο αυτή την ώρα, διότι το μέλλον έρχεται ορμητικά και μόνο οι λέξεις Τεχνητή Νοημοσύνη αρκούν για να μας δείξουν την ανάγκη της ετοιμότητας και των προσαρμογών που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες και να κάνουμε την Ελλάδα να πρωτοπορήσει στα επόμενα χρόνια».

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