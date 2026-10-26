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HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 100 MW

HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 100 MW
Newsroom
Δευτέρα, 26/10/2026 - 14:27
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Επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη με χωρητικότητα 200 MWh

Σε λειτουργία τέθηκε το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες της HELLENiQ ENERGY στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. Η επένδυση, ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί την είσοδο του Ομίλου στη μεγάλης κλίμακας αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ενισχύει τον πυλώνα ηλεκτρισμού, ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Το έργο αναπτύχθηκε μέσω της HELLENiQ Renewables και διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh. Πρόκειται για το πρώτο έργο αυτού του μεγέθους που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η λειτουργία του έρχεται να απαντήσει σε μία από τις βασικές προκλήσεις που συνοδεύουν τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μέσω της αποθήκευσης, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα μπορεί να αξιοποιείται όταν οι συνθήκες του συστήματος το απαιτούν, περιορίζοντας τις περικοπές παραγωγής και δημιουργώντας πρόσθετο χώρο για την ένταξη νέων έργων ΑΠΕ.

Το έργο θα πραγματοποιεί τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης ημερησίως, αποθηκεύοντας περισσότερες από 200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, θα παρέχει υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης, συμβάλλοντας στη διατήρηση της σταθερότητας του ηλεκτρικού συστήματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η εγκατάσταση αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και περιλαμβάνει τρεις σταθμούς αποθήκευσης και 56 συστοιχίες μπαταριών τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP), με σύστημα υγρής ψύξης, καθώς και τις απαιτούμενες υποδομές ελέγχου, προστασίας και παρακολούθησης.

Για τη διασύνδεσή της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατασκευάστηκαν νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150 kV και υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων έως το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Θεσσαλονίκης.

Το έργο επιλέχθηκε στο πλαίσιο της Α΄ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της ΡΑΑΕΥ για συστήματα αποθήκευσης και υλοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY στον ηλεκτρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης της HELLENiQ Renewables υπερβαίνει πλέον τα 6 GW, ενώ περισσότερα από 1 GW αφορούν έργα αποθήκευσης σε Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Βουλγαρία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλλος, τόνισε: «Με συνεχείς επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μπαταριών που υπερβαίνει τα 6 GW, εκ των οποίων άνω των 700 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Σήμερα, επενδύουμε στρατηγικά στην Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια κρίσιμη υποδομή για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος. Οι μπαταρίες προσφέρουν την ευελιξία που απαιτείται για την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ, περιορίζουν τις απώλειες πράσινης ενέργειας και συμβάλλουν σε ένα πιο αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικά αποδοτικό ενεργειακό σύστημα. Με το πρώτο μας έργο BESS στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο αξιόπιστο, βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό σύστημα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καθαρότερη και μακροπρόθεσμα πιο προσιτή ενέργεια προς όφελος των καταναλωτών».

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, δήλωσε: «Η αποθήκευση πράσινης ενέργειας αποτελεί κρίσιμη υποδομή, καθώς επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύει την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και πρόσβαση σε βιώσιμη, προσιτή ενέργεια για όλους.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η HELLENiQ ENERGY κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στον ηλεκτρισμό και τις ΑΠΕ, ως ένας καθετοποιημένος Όμιλος με ισχυρή παρουσία σε όλο το φάσμα των ενεργειακών δραστηριοτήτων».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το δεύτερο έργο αποθήκευσης της εταιρείας στη Φλώρινα, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh. Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030.

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