Η Masdar διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της στην Ελλάδα με εξαγορά φωτοβολταϊκού έργου άνω των 550 MW

Η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, παγκόσμιος ηγέτης στην καθαρή ενέργεια, υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση και ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα της Ελλάδας, ενισχύοντας τις υποδομές καθαρής ενέργειας της χώρας και υποστηρίζοντας τις φιλοδοξίες της ως ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου, εμβαθύνοντας παράλληλα τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των ΗΑΕ και της Ελλάδας.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα από την Αυτού Υψηλότητα Σεΐχη Χαλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, καθώς οι δύο χώρες συμπληρώνουν 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και επιδιώκουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και της προηγμένης τεχνολογίας.

Στηρίζοντας την ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, το cloud computing και οι ψηφιακές βιομηχανίες οδηγούν στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Η στρατηγική θέση της Ελλάδας στη συμβολή της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, παράλληλα με τις αυξανόμενες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, την καθιστά σημαντικό περιφερειακό κόμβο για αυτές τις βιομηχανίες.

Το έργο ηλιακών φωτοβολταϊκών (PV) ισχύος άνω των 550 μεγαβάτ (MW), το οποίο αποκτήθηκε από την Lightsource bp, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2026 και θα παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση περισσότερων από 200.000 κατοικιών ετησίως. Το έργο θα υποστηρίξει την κάλυψη της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία θα βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές.

Ξεχωριστά, τα Κέντρα Δεδομένων Masdar και Khazna υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την προώθηση της ανάπτυξης πράσινων κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και λειτουργίας κέντρων δεδομένων της Khazna με την τεχνογνωσία της Masdar στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας. Η συνεργασία θα διερευνήσει εξειδικευμένες λύσεις καθαρής ενέργειας και αποθήκευσης για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών ψηφιακής υποδομής της Ελλάδας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Εξοχότατος Δρ. Σουλτάν Αχμέτ Αλ Τζάμπερ, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Πρόεδρος της Masdar, δήλωσε:

Τα ΗΑΕ και η Ελλάδα μοιράζονται μια στρατηγική συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία και τη δέσμευση για αμοιβαία ευημερία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές βιομηχανίες μετασχηματίζουν την παγκόσμια οικονομία, η πρόσβαση σε αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή ενέργεια θα είναι ολοένα και πιο κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Το αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Masdar, παράλληλα με τη νέα συνεργασία της με την Khazna, συνδυάζει δύο βασικά θεμέλια της μελλοντικής οικονομίας: την καθαρή ενέργεια και τις ψηφιακές υποδομές. Μαζί, αυτές οι πρωτοβουλίες θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, θα υποστηρίξουν τη φιλοδοξία της να γίνει περιφερειακός ψηφιακός κόμβος και θα ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη. Αντικατοπτρίζουν επίσης τη δέσμευση των ΗΑΕ για την οικοδόμηση διαρκών διεθνών συνεργασιών που τροφοδοτούν τις βιομηχανίες του αύριο και προσφέρουν διαρκή ευημερία.

Ο Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε:

Αυτές οι συμφωνίες αντιπροσωπεύουν ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή μας στρατηγική ανάπτυξης, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό μας με ένα υψηλής ποιότητας ηλιακό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα αναπτύξουμε περαιτέρω με αποθήκευση σε μπαταρίες και θα προσφέρει σταθερές, μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Η συνεργασία μας με την Khazna βασίζεται σε αυτό το θεμέλιο, διερευνώντας ευκαιρίες για την τροφοδοσία της αναπτυσσόμενης ψηφιακής οικονομίας της Ελλάδας με καθαρή ενέργεια. Μέσω της TERNA ENERGY, χτίζουμε μια ισχυρότερη πλατφόρμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, τους συνεργάτες μας και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε.

Βελτίωση του έργου μέσω αποθήκευσης σε μπαταρίες

Η Masdar σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει το έργο των 550+ MW με την ενσωμάτωση της αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες. Αυτή η προσθήκη θα υποστηρίξει τη σταθερότητα του δικτύου, επιτρέποντας μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρέχοντας πρόσθετη ευελιξία στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει επίσης δύο ιδιόκτητους υποσταθμούς που θα συνδέουν το έργο με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Βασιζόμενοι στην εξαγορά της TERNA ENERGY από την Masdar

Η εξαγορά σηματοδοτεί την πρώτη στρατηγική επένδυση της Masdar μέσω της TERNA ENERGY και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας της Masdar στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ηλιακό έργο θα συμπληρώσει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο της TERNA ENERGY, θα ενισχύσει τις λειτουργικές και εμπορικές συνέργειες και θα ενισχύσει τη θέση της Masdar σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.

Η TERNA ENERGY είναι η πλατφόρμα της Masdar για επέκταση στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Η Masdar ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της εταιρείας τον Απρίλιο του 2025, μετά από μια αρχική εξαγορά του 70% τον Νοέμβριο του 2024, η οποία αποτίμησε την εταιρεία στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή εκείνη την εποχή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Masdar αξιοποιεί το ισχυρό ιστορικό της TERNA ENERGY για να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή, στοχεύοντας σε 6 γιγαβάτ (GW) λειτουργικής χωρητικότητας έως το 2030, υποστηριζόμενη από ένα επενδυτικό σχέδιο 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ενισχύοντας την Εποχή της Νοημοσύνης

Καθώς η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων προηγμένων τεχνολογιών επιταχύνεται, η ζήτηση για αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια αυξάνεται για να καλύψει τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τους στόχους καθαρής ενέργειας. Η Masdar αναπτύσσει επί του παρόντος το πρώτο παγκοσμίως έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε γιγασκάρη, 24ωρη βάση, στο Άμπου Ντάμπι, μετατρέποντας την ανανεώσιμη ενέργεια σε μια πραγματική, αξιοποιήσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να παρέχει βασική ισχύ.

Η Masdar έχει δημιουργήσει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, με περισσότερα από 65 GW χωρητικότητας σε καθιερωμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που καλύπτουν τεχνολογίες όπως ηλιακή ενέργεια, χερσαία αιολική ενέργεια, υπεράκτια αιολική ενέργεια, αποθήκευση σε μπαταρίες και υβριδικές λύσεις. Με σαφή πορεία προς 100 GW ενεργειακής χωρητικότητας έως το 2030, η Masdar συνεχίζει να επεκτείνεται μέσω πειθαρχημένων επενδύσεων σε στρατηγικές αγορές, παρέχοντας αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια για την κάλυψη της ταχέως αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Η συναλλαγή εξαγοράς υπόκειται σε κανονιστική έγκριση και στους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.