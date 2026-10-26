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Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ στη διαβούλευση για τον νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Newsroom
Δευτέρα, 26/10/2026 - 15:21
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Ο ΕΣΠΕΝ κατέθεσε τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχέδιο νόμου που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1711, εστιάζοντας σε δύο κρίσιμα ζητήματα: την προστασία των καταναλωτών κατά την αμφισβήτηση λογαριασμών και τη διαχείριση κινδύνου από τους προμηθευτές.

Σε ό,τι αφορά την προστασία από αποσύνδεση, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι το ισχύον πλαίσιο παρέχει ήδη ουσιαστικές εγγυήσεις στους καταναλωτές. Ζητά, ωστόσο, οι νέες ρυθμίσεις να οριοθετούν με μεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο προστασίας χωρίς να αφήνουν περιθώρια καταχρηστικής επανενεργοποίησης του μέσω επαναλαμβανόμενων παραπόνων ή διαδοχικών προσφυγών.

Ο ΕΣΠΕΝ προτείνει, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζονται σαφώς και περιοριστικά οι φορείς και οι διαδικασίες που δύνανται να ενεργοποιήσουν την προστασία, να καθορίζονται αντικειμενικά τα χρονικά σημεία έναρξης και λήξης της προστασίας, καθώς και ο τρόπος απόδειξης και γνωστοποίησής τους στον Προμηθευτή.

Ως προς τη διαχείριση κινδύνου, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η ΡΑΑΕΥ πρέπει να θέτει τις γενικές αρχές, τα κριτήρια και τις ελάχιστες απαιτήσεις εποπτείας, αφήνοντας όμως στους προμηθευτές την αναγκαία ευελιξία να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία αντιστάθμισης ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο και την έκθεσή τους. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής προθεσμιακής αγοράς, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνου και να ενισχύεται ο ανταγωνισμός.

Στόχος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ένα πλαίσιο που συνδυάζει ουσιαστική προστασία του καταναλωτή, ασφάλεια δικαίου και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.

Ολόκληρη η επιστολή του ΕΣΠΕΝ εδώ: Επιστολή ΕΣΠΕΝ

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