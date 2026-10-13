Στο «κόκκινο» η Αθήνα στη μάχη της θέρμανσης, στις τελευταίες θέσεις ευρωπαϊκής έκθεσης για τα ορυκτά καύσιμα

Χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη για την απεξάρτηση των κτιρίων από τα ορυκτά καύσιμα βρίσκεται η Αθήνα, σύμφωνα με νέα έκθεση της Greenpeace.

Νέα έκθεση του γραφείου της Greenpeace σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη αξιολογεί 15 ευρωπαϊκές πόλεις ως προς την πρόοδό τους στην κατάργηση της θέρμανσης με ορυκτά καύσιμα.

Στο προσκήνιο βρίσκονται η Στοκχόλμη, το Παρίσι και η Βιέννη, ενώ η Αθήνα καταλαμβάνει τη δέκατη τρίτη θέση - θέση που αντανακλά τις καθυστερήσεις στην ενεργειακή μετάβαση της πρωτεύουσας.

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά μεν σε ανακαινίσεις και δράσεις ηλεκτροδότησης, ωστόσο η μετάβαση στον τομέα της θέρμανσης παραμένει περιορισμένη, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Παρά τα διαθέσιμα τοπικά εργαλεία, εξάλλου, οι καθοριστικές αποφάσεις - όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο για το ορυκτό αέριο και τα εθνικά προγράμματα εξοικονόμησης - λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο.

Για την επιτάχυνση της αλλαγής, απαιτείται θεσμοθέτηση σαφούς ημερομηνίας κατάργησης των ορυκτών καυσίμων, ολοκλήρωση χωρικού σχεδίου θέρμανσης και μαζική επέκταση των αντλιών θερμότητας, αποφεύγοντας την παγίδα των νέων επενδύσεων σε συστήματα αερίου.

Διεθνή παραδείγματα από το Παρίσι, τη Βιέννη και τη Μαδρίτη αποδεικνύουν ότι η ενεργειακή αναβάθμιση και οι αντλίες θερμότητας μειώνουν αισθητά τους λογαριασμούς και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Αντίθετα, η εξάρτηση από το αέριο εκθέτει τα νοικοκυριά σε ενεργειακή φτώχεια και πληθωριστικές πιέσεις.

Η Greenpeace τονίζει ότι το βασικό εμπόδιο δεν είναι η έλλειψη φιλοδοξίας, αλλά η υλοποίηση. Οι πόλεις χρειάζονται άμεση ρυθμιστική και οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τις πολιτικές συντήρησης του αερίου και να διαμορφώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα θωρακίσει ενεργειακά τα κτίρια και τους πολίτες.