Η αντλία θερμότητας διατηρεί άνετη τη θερμοκρασία της κατοικίας των τριών υπνοδωματίων, αν και τα βασικά κίνητρα για την επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος ήταν ο θερινός κλιματισμός και το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατέγραψε ιδιοκτήτης κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος δημοσιοποίησε στο Reddit την εμπειρία του από την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού του. Για το διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθε μόλις στις 81 λίρες (περίπου 95 ευρώ), ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο των 137 λιρών (περίπου 160 ευρώ).

Η εγκατάσταση συνδυάζει ηλεκτρική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με φωτοβολταϊκά πάνελ και συσσωρευτές, προσφέροντας παράλληλα και δυνατότητα ψύξης τους θερινούς μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν, ο ιδιοκτήτης δαπάνησε 12.000 λίρες (περίπου 14.100 ευρώ) στα τέλη Σεπτεμβρίου για να αντικαταστήσει τον παλιό λέβητα αερίου με ένα σύστημα αέρος-αέρος της Daikin (multi+). Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μια αντλία θερμότητας ισχύος 5 kW, τέσσερις εσωτερικές επίτοιχες μονάδες και ένα δοχείο ζεστού νερού χωρητικότητας 230 λίτρων.

Τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης

Η αντλία θερμότητας διατηρεί άνετη τη θερμοκρασία της κατοικίας των τριών υπνοδωματίων, αν και τα βασικά κίνητρα για την επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος ήταν ο θερινός κλιματισμός και το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της εφαρμογής διαχείρισης του συστήματος, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο περιορίστηκε στις 181 κιλοβατώρες (kWh). Επιπλέον, έπειτα από χρήση ζεστού νερού, η δεξαμενή των 230 λίτρων χρειάζεται 60 έως 90 λεπτά για να επαναφέρει τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έξυπνη διαχείριση της θερμοκρασίας. Χάρη στους αισθητήρες κίνησης και υπερύθρων, το σύστημα αυξάνει τη θέρμανση όταν ανιχνεύει παρουσία ατόμων στον χώρο. Έτσι, παρότι ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στους 18 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 20 βαθμούς, ενώ τη νύχτα διατηρείται σταθερά στους 17 βαθμούς. Ως μοναδικό μειονέκτημα, ο ιδιοκτήτης επισήμανε ότι η θερμοκρασία στο μπάνιο πέφτει αισθητά όταν η πόρτα παραμένει κλειστή.

Παρόμοια εμπειρία κατέθεσε στη συζήτηση και ένας ιδιοκτήτης από την Ιρλανδία, ο οποίος επένδυσε 13.700 ευρώ (προ επιδότησης) για αντίστοιχη διάταξη με δεξαμενή 180 λίτρων, δύο επίτοιχες μονάδες στο ισόγειο και μία καναλάτη μονάδα σοφίτας για τρία υπνοδωμάτια, διατηρώντας σταθερά 20 βαθμούς στο ισόγειο και 19 στον όροφο.

Παρά το υψηλό αρχικό κόστος - που για ορισμένους καταναλωτές αγγίζει τις 16.000 λίρες λειτουργώντας αποτρεπτικά - ο βρετανός ιδιοκτήτης τόνισε τη σημασία της επιλογής έμπειρου εγκαταστάτη. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η τροφοδοσία της αντλίας από τα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες μείωσε δραστικά το λειτουργικό κόστος, καθιστώντας την επένδυση απολύτως βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Πηγή: The Cool Down