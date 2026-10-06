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Ε.Β.Ε.Π.: Ορατές οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση στις επιχειρήσεις – Επιβεβλημένη η ενίσχυση των ενεργοβόρων εταιριών
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 13:04
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Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις αποτυπώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.). Επίσης αναλύθηκαν εκτενώς τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορούν, μεταξύ άλλων, τις 120 δόσεις και τους αυστηρότερους κανόνες που θεσπίζονται για τους Servicers (Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις – ΕΔΑΔΠ).

Αναλυτικότερα ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης εστίασε στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος στις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα το αυξημένο λειτουργικό κόστος που έχουν οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, μέσα από μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ πιθανόν να ανακοινωθούν άμεσα στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Μια αύξηση λειτουργικού κόστους εάν δεν αντιμετωπισθεί, σημαίνει ορατό κίνδυνος για μετακύλιση στις τελικές τιμές των προϊόντων. Μάλιστα, αν και η βιομηχανία συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία, ο κλάδος θα μπορούσε να σημειώσει ακόμη καλύτερες επιδόσεις εάν το ενεργειακό κόστος ήταν χαμηλότερο.

Την ίδια στιγμή έντονος είναι ο προβληματισμός αναφορικά με τη στάση που κρατά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της νέας ενεργειακής κρίσης. Και όλα αυτά σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας των τιμών τόσο στο ρεύμα, όσο και στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο.

Νέα μέτρα

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις 120 δόσεις αλλά και γενικότερα στο ιδιωτικό χρέος και στους αυστηρότερους κανόνες που θα διέπουν πλέον του Servivers. Ειδικότερα, όπως όλα δείχνουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις. Στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026. Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027. Όσοι έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να κάνουν αίτηση και για τις 120 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική Αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Την ίδια στιγμή, με στόχο την προστασία των οφειλετών, εντός Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των Servicers, δηλαδή των εξειδικευμένων εταιρειών που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των «κόκκινων» και μη δανείων.

Μέσα από το νέο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν οφειλές με ευνοϊκότερους όρους ενώ πλέον το αρχικό κεφάλαιο θα μπορεί να αυξάνεται επ’ αόριστον. Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

  • Τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες
  • Διορία τριών μηνών πριν από τον πλειστηριασμό, για υποχρεωτική και πραγματική πρόταση ρύθμισης
  • Τεκμηριωμένες προτάσεις, εναλλακτικές λύσεις, αιτιολογία όταν η απάντηση είναι αρνητική
  • Πλαφόν 15% στην προκαταβολή. Τέλος στις απαιτήσεις για 30%, 40% ή ακόμη και 50%
  • Ισχυρή προστασία του συνεπούς οφειλέτη -Βαριές συνέπειες για όποιον παραβιάζει τη ρύθμιση
  • Ο οφειλέτης θα ξέρει ακριβώς τι χρωστά, διαφορετικά «παγώνουν» οι τόκοι
  • Φρένο στη διόγκωση χρεών
  • Διεύρυνση της παροχής προστασίας σε οικογένειες με παιδιά με αναπηρία

Σχολιάζοντας τη ρύθμιση των 120 δόσεων ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «Η νέα ρύθμιση ήταν επιβεβλημένη, αλλά η αποτελεσματικότητα θα κριθεί κατά την εφαρμογή της. Οι περισσότερες δόσεις μειώνουν τη μηνιαία πίεση, αλλά δεν εξαφανίζουν το βάρος των παράλληλων υποχρεώσεων. Μία επιχείρηση πρέπει ταυτόχρονα να καταβάλλει μισθούς, ενοίκια, ενέργεια, τρέχοντες φόρους και εισφορές. Εάν οι συνολικές καταβολές υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ρευστότητα, ακόμη και μία δεκαετής ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί. Γι’ αυτό απαιτούνται διαδικασίες προσβάσιμες σε όλους, έγκαιρη ενημέρωση, συντονισμός των πιστωτών και εξέταση των επιβαρύνσεων που δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, χρειάζεται να εξεταστούν δίκαιες δυνατότητες για όσους ήδη τηρούν ρυθμίσεις, αλλά αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η συνέπεια πρέπει να αναγνωρίζεται και να ενισχύεται».

Εν κατακλείδι, ο κ. Β. Κορκίδης επισήμανε: «Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει μία οργανωμένη δεύτερη ευκαιρία, με κανόνες και υποχρεώσεις για όλους. Στόχος είναι να μετατρέψουμε τις βιώσιμες ρυθμίσεις σε σταθερές εισπράξεις, τις αποκλεισμένες επιχειρήσεις σε ενεργούς παραγωγικούς φορείς και την οικονομική ανασφάλεια σε προοπτική. Τα παλιά χρέη, όσο εκκρεμούν και δεν ρυθμίζονται, διογκώνονται. Το ιδιωτικό χρέος χρειάζεται λοιπόν λύσεις που αντέχουν στην καθημερινότητα της πραγματικής οικονομίας».

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