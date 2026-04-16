ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, T.K. 10432 υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑAΕY I-414354/08.04.2026 (ΔΕΗ/ΓρΔ/319/06.04.2026) αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής για εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 23MW στο νησί της Ρόδου (18MW στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου και 5MW στο ΘΗΣ Ν. Ρόδου) προκειμένου να διασφαλισθεί η επάρκεια ισχύος, έως τη θέση σε λειτουργία της Αεριοστροβιλικής Μονάδας Νο6 του ΑΗΣ Ρόδου (Σορωνή).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.