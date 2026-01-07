ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 11:50
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το Αγροτικό ρεύμα: Ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/01/2026 - 11:12
ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/01/2026 - 10:42
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/01/2026 - 10:34
Αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία στο πλαίσιο των διαδηλώσεων εναντίον της κατάργησης της επιδότησης των τιμών των καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 09:19
Στ.Παπασταύρου: Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, τα Θεοφάνεια αναδεικνύουν τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/01/2026 - 08:45
Δημοσιοποίηση της λίστας με τα αιτήματα Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν λάβει Βεβαίωση πληρότητας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
07/01/2026 - 08:39
Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων για «πειραγμένες» αντλίες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/01/2026 - 08:29
ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου και ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Γιατί οι αγρότες δικαίως είναι επιφυλακτικοί
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/01/2026 - 08:01
Τι αλλάζει στον σχεδιασμό του έργου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/01/2026 - 07:58
Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/01/2026 - 07:55
Ενεργειακός κολοσσός βάζει λουκέτο σε 1.000 πρατήρια στη Νέα Υόρκη, ο λόγος
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 06:58
Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/01/2026 - 06:58
Αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Η/Ε φέρνει αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/01/2026 - 14:44
Ενοίκια: Σε σκληρή γραμμή οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Δεν αρκούν οι φορολογικές μειώσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/01/2026 - 14:42
Επίδομα θέρμανσης: Πότε η επόμενη πληρωμή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/01/2026 - 14:37
Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/01/2026 - 08:18
Στη Φινλανδία βρήκαν τον τρόπο να ζεστάνεις το σπίτι με ένα διακοσμητικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/01/2026 - 08:21
Οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες εγκαταλείπουν την χώρα τους που βυθίζεται
ΚΟΣΜΟΣ
06/01/2026 - 08:21
Βίκτορ Όρμπαν: Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι καλή για τις αγορές ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
05/01/2026 - 17:53
Γ. Μανιάτης: Ωφελημένοι φαίνεται ότι θα είναι οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί των Ηνωμένων Πολιτειών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 17:47
Στο Παρίσι αύριο ο πρωθυπουργός για τη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 17:43
Πώς κάνω οικονομία στο πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 17:26
Απάντηση Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα υπερπενταπλασιάσουμε τους πόρους για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 16:40
Παπασταύρου: Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο εκτός από τους συμπαθούντες του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τον κ. Ερντογάν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 16:37
Παπασταύρου: Στα τέλη Ιανουαρίου στη Βουλή η σύμβαση με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 13:23
Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 11:33
Πτώση των τιμών πετρελαίου - Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/01/2026 - 11:23
Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 09:30

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές
Άννα Διανά
Τετάρτη, 07/01/2026 - 07:55

Σε φάση προετοιμασίας για την εφαρμογή των πορτοκαλί τιμολογίων βρίσκεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης της ΡΑΑΕΥ που τροποποιεί τον Κώδικα Διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ και το Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυναμική τιμολόγηση από την 1η Φεβρουαρίου για τους μεγάλους καταναλωτές και από την 1η Απριλίου για τα νοικοκυριά.

Η ρύθμιση σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο χρέωσης, όπου το κόστος για τον καταναλωτή θα συνδέεται με την ώρα κατανάλωσης και τις συνθήκες της αγοράς. Κεντρική στόχευση του νέου πλαισίου είναι η ενεργότερη συμμετοχή των καταναλωτών στη διαμόρφωση του λογαριασμού ρεύματος, μέσω της μεταφοράς της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλού φορτίου ή αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ. Η δυναμική τιμολόγηση συνδέει πλέον την τελική χρέωση με τις ωριαίες συνθήκες της αγοράς, δίνοντας οικονομικά κίνητρα για πιο «έξυπνη» χρήση ενέργειας, αλλά και απαιτώντας τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης και ενημέρωσης. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944, όπως τροποποιήθηκε το 2024, και τη νέα φιλοσοφία της αγοράς ενέργειας, που θέλει τον καταναλωτή να περνά από παθητικός αποδέκτης τιμολογίων σε ενεργό συμμετέχοντα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα μείωσης του λογαριασμού συνδέεται με την καλύτερη γνώση και παρακολούθηση της κατανάλωσης κάτι που προϋποθέτει την ύπαρξη «έξυπνων» μετρητών και συστημάτων ενημέρωσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Η δυναμική τιμολόγηση βασίζεται στη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε συνάρτηση με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, σε ωριαία ή υπο-ωριαία βάση. Με άλλα λόγια, η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής μεταβάλλεται ανάλογα με τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα παραγωγής –ιδίως από ΑΠΕ– και τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ενώ ο ρόλος του τελικού καταναλωτή επαναπροσδιορίζεται σε ενεργό συμμετέχοντα στην αγορά ενέργειας από παθητικό καταναλωτή ενέργειας.

Στόχος του μοντέλου είναι να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους καταναλωτές ώστε να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλού φορτίου ή υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ, μειώνοντας το συνολικό κόστος και ενισχύοντας τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Κομβικό στοιχείο για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης είναι η ύπαρξη «έξυπνων» μετρητών. Πρόκειται για ηλεκτρονικά συστήματα που καταγράφουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με χρονική ανάλυση τουλάχιστον 15 λεπτών και επιτρέπουν την αποστολή δεδομένων τόσο στους προμηθευτές όσο και στους ίδιους τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην απόφαση, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εγκαταστήσει έως σήμερα περίπου 1,3 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές. Ωστόσο, μόνο για περίπου 225.000 παροχές μέσης τάσης και μεγάλους καταναλωτές χαμηλής τάσης υπάρχει πλήρης δυνατότητα παροχής πιστοποιημένων δεδομένων κατανάλωσης ανά 15λεπτο στους προμηθευτές, γεγονός που περιορίζει προς το παρόν τη μαζική εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων.

Η ΡΑΑΕΥ αναγνωρίζει ότι υφίστανται σημαντικοί τεχνικοί περιορισμοί, κυρίως λόγω των παλαιότερων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης μετρητικών δεδομένων (back office) του ΔΕΔΔΗΕ. Για τον λόγο αυτό, εισάγονται μεταβατικές διατάξεις που επιτρέπουν την αποστολή πιστοποιημένων δεδομένων σε μηνιαία βάση, έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα, το οποίο αναμένεται εντός του 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των καταναλωτών «σε σχεδόν πραγματικό χρόνο» για την κατανάλωσή τους. Η δυνατότητα αυτή, που προβλέπεται ρητά από το ευρωπαϊκό δίκαιο, θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία της δυναμικής τιμολόγησης, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν άμεσα τη συμπεριφορά τους.

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η αξιοποίηση ειδικών διεπαφών (θύρα H1) ή παλμών εξόδου στους μετρητές, καθώς και η εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού (H1 dongle), κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή. Σημειώνεται ότι η υποδομή αυτή αφορά κυρίως επαγγελματικές και μεγαλύτερες παροχές, τουλάχιστον στη σημερινή φάση.

Η ΡΑΑΕΥ εκτιμά ότι η δυναμική τιμολόγηση μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους, ενίσχυσης της διαφάνειας και προώθησης της ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος, ιδίως σε μια περίοδο αυξανόμενης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα αναβάθμισης των υποδομών, την επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών και τη δυνατότητα της αγοράς να προσαρμοστεί σε ένα πιο σύνθετο, αλλά δυνητικά πιο αποδοτικό, μοντέλο τιμολόγησης.

