Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26

Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ευάλωτα και ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά προγραμματίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το τέλος του 2026, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Το νέο πρόγραμμα προανήγγειλε χθες η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων, Δέσποινα Παληαρούτα κατά τη διάρκεια συνεδρίου. Ο σχεδιασμός, του προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπει τη διάθεση πόρων άνω των 2 δισ. ευρώ, με σαφώς στοχευμένα κοινωνικά κριτήρια και αποκλειστικό προσανατολισμό στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η προκήρυξη τοποθετείται χρονικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους κύκλους, το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται εξαρχής με αποκλειστικό στόχο την ενεργειακή φτώχεια και όχι με οριζόντια κριτήρια.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί πέντε κύκλοι «Εξοικονομώ», με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, καλύπτοντας παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πάνω από 100.000 νοικοκυριά. Ειδικά στον τελευταίο κύκλο, η απαίτηση για αναβάθμιση κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες οδήγησε σε αυξημένη συμμετοχή, με περισσότερες από 55.000 αιτήσεις, γεγονός που επέβαλε την ενίσχυση του διαθέσιμου προϋπολογισμού στο 1 δισ. ευρώ, με έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά και με απλοποιημένες διαδικασίες. Το πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα του υπουργείου, τα προγράμματα εξοικονόμησης έχουν συμβάλει ουσιαστικά στον εξηλεκτρισμό της κατανάλωσης, παραμένουν όμως αποσπασματικά λόγω της εξάρτησής τους από διαθέσιμα κονδύλια, με στόχο πλέον τη μετάβαση σε έναν μόνιμο μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας, συμπληρωματικό των κατά καιρούς «Εξοικονομώ».

Την ίδια ώρα, η αγορά βρίσκεται εν αναμονή της ενεργοποίησης του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», που αναμένεται να ανοίξει από τον Μάιο και να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το πρόγραμμα μπορεί να κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό παλαιών και κλειστών ακινήτων, δίνοντας ώθηση τόσο στις εργασίες ανακαίνισης όσο και στον κατασκευαστικό κλάδο, σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον για παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα παραμένει αυξημένο. Το «Ανακαινίζω» αφορά ανοιχτά και κλειστά ακίνητα σε όλη τη χώρα και αποτελείται από δύο υποχρεωτικά σκέλη.

Το πρώτο είναι το σκέλος της ανακαίνισης, που καλύπτει γενικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, όπως βελτίωση στατικότητας, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενίσχυση τοιχοποιίας, αντικατάσταση δαπέδων, πλήρη ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών. Το δεύτερο είναι το σκέλος της ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις, χωρίς την αυστηρότητα των προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ».

Οι παρεμβάσεις και στα δύο σκέλη είναι υποχρεωτικές. Η ανακαίνιση θα πρέπει να καλύπτει 60% έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού της αίτησης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα κυμαίνονται μεταξύ 20% και 40%. Στόχος είναι η κατοικία να αναβαθμιστεί τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κλάση, από Γ έως Η, με την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Στο ενεργειακό σκέλος, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με θερμομονωτικά, εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή άλλου συστήματος ΑΠΕ για ζεστό νερό χρήσης, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με αντλία θερμότητας ή λέβητα βιομάζας, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις θερμομόνωσης σε ταράτσες ή δώματα. Από το σύνολο των ενεργειακών παρεμβάσεων θα πρέπει να υλοποιούνται τουλάχιστον τρεις, εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά θα προέρχονται από τις βασικές παρεμβάσεις χαμηλής τεχνικής δυσκολίας, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς υπερβολικό κόστος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ με τη μέγιστη επιχορήγηση φτάνει τα 36.000 ευρώ, υπολογιζόμενη ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ υπερβάλλουσες δαπάνες δεν καλύπτονται.

