Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40

METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 08:36

Ανακοινώθηκε η ίδρυση της Green Industrial Grids Association (GIGA) από μια ομάδα κορυφαίων ευρωπαϊκών ενεργοβόρων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες για τα ηλεκτρικά δίκτυα. Η Ένωση δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης επιταχύνοντας την ανάπτυξη σύγχρονων και ψηφιακών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η GIGA, ειδικότερα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, φέρνοντας σε επαφή εταιρείες με κοινές ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της είναι να παρέχει πρακτικές πληροφορίες με γνώμονα τον χρήστη για την πρόσβαση στο δίκτυο, τον σχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ζητήματα που σήμερα λείπουν από τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια.

Στα ιδρυτικά μέλη της GIGA συγκαταλέγονται οι Amazon, Electra, Fastned, Google, Hitachi Energy, Linde, Meta, Metlen, Milence, Microsoft και Siemens Energy. Από κοινού, εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και παρόχων τεχνολογίας, με κοινή δέσμευση για τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών δικτύων, ώστε να στηρίξουν μια καθαρή, ανταγωνιστική και «πράσινη» οικονομία.

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να εξελιχθούν για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ραγδαία, καθώς η βιομηχανία επιταχύνει την electrification, οι ψηφιακές υπηρεσίες επεκτείνονται και οι καταναλωτές υιοθετούν καθαρές τεχνολογίες με ταχύ ρυθμό. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά δίκτυα δεν έχουν εξελιχθεί με την ίδια ταχύτητα. Η γήρανση των υποδομών, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και οι πολυετείς ουρές σύνδεσης περιορίζουν πλέον τη δυνατότητα επιχειρήσεων και πολιτών να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και προσιτή ηλεκτρική ενέργεια, όταν τη χρειάζονται.

Όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις, με εκτιμώμενες ανάγκες ύψους €1,2 τρισ. για τις υποδομές ηλεκτρικών δικτύων έως το 2040.

Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό σύστημα

H GIGA θα προωθήσει έναν συνολικό μετασχηματισμό των δικτύων, εστιάζοντας στους παρακάτω άξονες:

  • Σχεδιασμός δικτύων με ορίζοντα το μέλλον – Στενότερη συνεργασία με τους καταναλωτές, ώστε η ανάπτυξη των δικτύων να πραγματοποιείται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.
  • Απελευθέρωση κεφαλαίων για την επέκταση των δικτύων –Κινητοποίηση χρηματοδότησης από τρίτους για την επιτάχυνση των επενδύσεων και της βελτιστοποίησης, καθώς και επενδύσεις που γίνονται έγκαιρα, ώστε οι προμηθευτές να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων – Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, όπως οι Τεχνολογίες Ενίσχυσης Δικτύων (Grid Enhancing Technologies – GETs), ευέλικτες συμφωνίες σύνδεσης και στοχευμένα κίνητρα για την ταχεία αποσυμφόρηση των δικτύων.
  • Επιτάχυνση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια – Μετάβαση από το μοντέλο «first-come-first-served» σε ένα σύστημα «first-ready-first-out», με κατανομή δυναμικότητας βάσει ωριμότητας έργων, βελτίωση της επεξεργασίας αιτήσεων και ενίσχυση της διαφάνειας.

Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια, το βιώσιμο ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να μετασχηματιστούν άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό, η GIGA θα προσφέρει τεχνική τεχνογνωσία και πρακτικές γνώσεις, βασισμένες στη διεθνή εμπειρία των μελών της σε κανονιστικά πλαίσια και διαδικασίες σχεδιασμού δικτύων. Στόχος της Ένωσης είναι οι πολιτικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και των εθνικών αρχών να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των παρόχων τεχνολογίας δικτύων.

Δηλώσεις

Ο Matt Ersin, Chair of GIGA, δήλωσε: «Η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης μπορεί να επιτύχει μόνο εφόσον τα δίκτυα εξελιχθούν με την ίδια ταχύτητα και κλίμακα με τις αυξανόμενες ανάγκες της βιομηχανίας και της ψηφιακής οικονομίας. Μέσω της GIGA, η βιομηχανία διαμορφώνει ένα κοινό όραμα για μια ανταγωνιστική και «πράσινη» Ευρώπη και δεσμεύεται να στηρίξει τις πολιτικές και τις επενδύσεις που το καθιστούν εφικτό».

H Pamela MacDougall, Vice-Chair of GIGA, πρόσθεσε: «Τα σύγχρονα δίκτυα αποτελούν το θεμέλιο μιας καθαρής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως Αντιπρόεδρος της GIGA, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που συμβάλλω στη στρατηγική καθοδήγηση της Ένωσης, προσφέροντας πρακτική τεχνογνωσία και τεχνική γνώση για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος που χρειάζεται η Ευρώπη του μέλλοντος».

Σχετικά με την GIGA

Η Green Industrial Grids Association ενώνει μεγάλους και μεσαίους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και παρόχους τεχνολογίας, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της.

Τα μέλη της δεσμεύονται να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών δικτύων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, θεωρώντας ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και οικονομική ευημερία της Ευρώπης.

Η Ένωση συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα είναι έτοιμα να υποστηρίξουν μια οικονομία καθαρή, ανταγωνιστική και με διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες: www.gigagrids.eu

