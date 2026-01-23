Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ . Πέτρο Βαρελίδη επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ, κ. Άνθιμο Αμανατίδη, τον Πρόεδρο, κ. Άγι Παπαδόπουλο, τον Αντιπρόεδρο Γρηγόρη Πενέλη, το μέλος του ΔΣ Μαρία Πεταλά καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της εταιρείας.

Ο κ. Παπασταύρου ενημερώθηκε για θέματα της εταιρείας, μεταξύ των οποίων για την πορεία των έργων που υλοποιούνται, καθώς και για τον προγραμματισμό των έργων για τη διασφάλιση της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης και τη διαχείριση λυμάτων με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Μεταξύ των υπό υλοποίηση έργων είναι η υδροδότηση του υπό ανέγερση Παιδιατρικού Νοσοκομείου, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το υπερσύγχρονο νοσοκομείο θα κατασκευαστεί στο Δ.Δ. Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ), και η υδροδότησή του εντάσσεται στο έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχών Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων (Οικισμός Πεύκων) Δήμου Συκεών – Νεαπόλεως και περιοχών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη (Οικισμοί Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Χορτιάτη) Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.»

Επιπλέον, συζητήθηκε η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους δήμους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς ο ευρύτερος στρατηγικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει έργα υποδομής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Χαλκιδική.