Τιμολόγια ρεύματος: Ελκυστικά παραμένουν τα μπλε και τον Δεκέμβριο - 11 προγράμματα κάτω από 10 λεπτά/KWh

Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36

Τιμολόγια ρεύματος: Ελκυστικά παραμένουν τα μπλε και τον Δεκέμβριο - 11 προγράμματα κάτω από 10 λεπτά/KWh

Τιμολόγια ρεύματος: Ελκυστικά παραμένουν τα μπλε και τον Δεκέμβριο - 11 προγράμματα κάτω από 10 λεπτά/KWh
Άννα Διανά
Τετάρτη, 03/12/2025 - 08:16

Με τους μεγάλους παρόχους ενέργειας να διατηρούν αμετάβλητες τις χρεώσεις παρά τη μείωση κατά 5% της χονδρεμπορικής τιμής τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η λιανική αγορά τον Δεκέμβριο παρουσιάζει εικόνα σταθερότητας. Τα πράσινα τιμολόγια κρατήθηκαν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 18,5 λεπτά/KWh από 19 λεπτά/Kwh τον Νοέμβριο.

Έτσι, με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων, οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 25,3 λεπτά ανά kWh.

Η ΔΕΗ, που αποτελεί και τον μεγαλύτερο προμηθευτή για τα οικιακά τιμολόγια έχει το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 ευρώ/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Νοεμβρίου. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παρέμεινε στα 0,127 ευρώ/kWh.

Τιμή στα 15,9 λεπτά ανά kWh έδωσε η Protergia, για το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας με τη χρέωση να παραμένει σταθερή με τον προηγούμενο μήνα. Σταθερό είναι και το πράσινο τιμολόγιο της ΗΡΩΝ, το ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία με τη χρέωση στα 14,76 λεπτά/KWh.

Το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Enerwave (πρώην Elpedison) έχει τιμή στα 15,241 λεπτά/KWh, για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Πάνω από τις 10 κιλοβατώρες η χρέωση είναι 23,194/KWh, με μείωση 12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στα 20,9 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Δεκέμβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας». Καταγράφεται αύξηση 6% σε σχέση με τη χρέωση Νοεμβρίου.

Μείωση κατά 20% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Δεκέμβριο έχει τιμή 15,671 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 19,488 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Τιμή στα 19,961 λεπτά ανά κιλοβατώρα έδωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Πρακτικά η τιμή είναι αμετάβλητη σε σχέση με τον Νοέμβριο (19,936 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Στα 25,252 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμή της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Σε κάθε περίπτωση παρά τη σταθερότητα στην αγορά τα μπλε τιμολόγια παραμένουν ελκυστικά. Με βάση τις τιμές που έχουν αναρτηθεί στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ, energycost.gr. αποτυπώνονται 11 προγράμματα με χρεώσεις κάτω των 10 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Αναλυτικά:

Eunice διαθέτει το πρόγραμμα EUNICE HOME CORE με μηνιαίο πάγιο 7 ευρώ και τελική χρέωση 0,098 λεπτά/KWh, παρέχοντας έκπτωση συνέπειας.

Ελινόιλ προσφέρει τρία σταθερά προγράμματα Blue, όλα με πάγιο 9,90 ευρώ και χρεώσεις κάτω από 10 λεπτά/KWh.

Το Power On! Blue Now 24M+ έχει χρέωση 0,0899 λεπτά/KWh, το Power On! Blue Now 18M+ Οικιακό 0,0919 λεπτά/KWh, ενώ το Power On! Blue Now 12M+ Οικιακό διαμορφώνεται στα 0,0939 λεπτά/KWh.

ΗΡΩΝ διαθέτει το πρόγραμμα BLUE GENEROUS MAX HOME 18μηνης διάρκειας με πάγιο 9,90 ευρώ και χρέωση 0,0945 λεπτά/KWh, με έκπτωση συνέπειας.

Enerwave έχει δύο προγράμματα κάτω από 10 λεπτά/KWh: Το Reward Maximum συνοδεύεται με μηνιαίο 12,90 ευρώ και χρέωση 0,088 λεπτά/KWh, ενώ το Reward Ultra έχει πάγιο 9,90 ευρώ και χρέωση 0,098 λεπτά/KWh και τα δύο με έκπτωση συνέπειας.

ZeniΘ προσφέρει το πρόγραμμα Power Home Secure 6.0 με πάγιο 9,90 ευρώ τον μήνα και χρέωση 0,098 λεπτά/KWh, με έκπτωση συνέπειας.

- Η NRG διαθέτει το πρόγραμμα nrg fixed on time advanced 1.0 με πάγιο 9,90 ευρώ και χρέωση 0,099 λεπτά/KWh, με έκπτωση συνέπειας.

- Η Volton προσφέρει το πρόγραμμα Volton Blue Flat με πάγιο 9,90 ευρώ, χρέωση 0,09901 λεπτά/KWh και έκπτωση συνέπειας 45%.

Η Protergia διαθέτει το πρόγραμμα Value Secure 12 Μήνες με πάγιο 9,90 ευρώ και τελική χρέωση 0,099 λεπτά/KWh, με εφαρμογή έκπτωσης συνέπειας.

