Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών

Πάνω από το μισό της ηλεκτροπαραγωγής του Ιανουαρίου προήλθε από καθαρές πηγές, καθώς ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν περίπου το 55% του μείγματος.

Το ποσοστό αυτό, ιδιαίτερα υψηλό για χειμερινό μήνα, αποτυπώνει την ενισχυμένη συμμετοχή της πράσινης παραγωγής στο σύστημα, με το φυσικό αέριο να ακολουθεί ως βασικό καύσιμο και τον λιγνίτη να περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από το δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Ιανουάριο καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής κατά 23,06% που κατευθύνεται κυρίως σε εξαγωγές οι οποίες αυξήθηκαν κατά 86,62%, αλλά και αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 5,19% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Όσο για τα μερίδια λιανικής των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν ελαφρές αυξομειώσεις χωρίς να αλλάζει η εικόνα, που έχει διαμορφωθεί με τη ΔΕΗ να κρατάει την πρωτοκαθεδρία και την Metlen να ακολουθεί διατηρώντας σημαντική παρουσία στην αγορά που την διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους παίκτες.

Αναλυτικότερα η παραγωγή ανήλθε σε 5.938 GWh και προήλθε από τις μονάδες καύσης φυσικού αερίου σε ποσοστό 38,6%. Οι ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα δηλαδή οι μεγάλες μονάδες παρήγαγαν το 31,7% του μείγματος και οι μικρότερες μονάδες ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο το 11%. Οι λιγνιτικές μονάδες παρήγαγαν το 6,3% του μείγματος και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το 12,4% του μείγματος. Δηλαδή συνολικά από Ανανεώσιμες Πηγές προήλθε περίπου το 55% της παραγωγής. Η εγχώρια ζήτηση ανήλθε σε 4.674 GWh, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 77,93% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 και ανήλθαν σε μόλις 74 GWh. Αντίθετα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 86,62% και ανήλθαν σε 1.338 GWh

Σε ότι αφορά τα μερίδια των προμηθευτών στην εγχώρια λιανική αγορά η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο 50,63% ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τον Δεκέμβριο που ήταν στο 49,72%. Ακολουθεί η Metlen με μερίδιο 20,55% έναντι 21,25% τον προηγούμενο μήνα.

Στη τρίτη θέση είναι η Ηρών με μερίδιο 8,94% έναντι 8,91% τον προηγούμενο μήνα. Οι υπόλοιπες εταιρίες παρουσιάζουν πολύ μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 5,94% της αγοράς έναντι 6,23% το Δεκέμβριο, η NRG βρέθηκε στο 3,96%, η Ζενίθ με 3,38% στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα, η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ στο 3,24%, η Volton στο 1,10% και όλες οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,27% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση το μερίδιο της ΔΕΗ παρέμεινε το επίπεδο του Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στο 60,9%. Ακολουθεί η Metlen με 13,9%, ο Ηρων με 6,7%, η Enerwave με 5,1%, η ΖΕΝΙΘ με 4,6%, η NRG με 3,8% και οι υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες μοιράζονται το 5% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ συνέχισε να αυξάνει το μερίδιο της και από 32,9% το Δεκέμβριο του 2025 ανέβηκε στο 34,5% τον Ιανουάριο του 2026. Το μερίδιο της Metlen διαμορφώθηκε σε 24,3%, της Ήρων σε 16,1%, της Φυσικό Αέριο σε 8,7%, της NRG σε 6,8%, της Enerwave σε 5,1% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,5% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση η πρωτοκαθεδρία ανήκει στην Metlen με ποσοστό 49,5%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 21%, η Enerwave με 11,6%, η Ήρων με 10,3% η Interbeton με 7,1% ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 0,5%.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στη συμβατική παραγωγή και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα το μερίδιο της ΔΕΗ από 52,96% το Δεκέμβριο διαμορφώθηκε σε 54,21%. Το μερίδιο της Metlen καταγράφει μείωση από 25,16% το Δεκέμβριο σε 23,08% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν η Enerwave με 8,98% και η Ήρων με 5,43%. Το μερίδιο της Κόρινθος Power διαμορφώθηκε σε 4,91%. Ενώ η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής που τον Δεκέμβριο επανήλθε σε δοκιμαστική λειτουργία κατείχε τον Ιανουάριο το 3,4% της θερμικής παραγωγής .