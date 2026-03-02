Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών

Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
Άννα Διανά
Δευτέρα, 02/03/2026 - 07:59

Πάνω από το μισό της ηλεκτροπαραγωγής του Ιανουαρίου προήλθε από καθαρές πηγές, καθώς ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν περίπου το 55% του μείγματος.

Το ποσοστό αυτό, ιδιαίτερα υψηλό για χειμερινό μήνα, αποτυπώνει την ενισχυμένη συμμετοχή της πράσινης παραγωγής στο σύστημα, με το φυσικό αέριο να ακολουθεί ως βασικό καύσιμο και τον λιγνίτη να περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από το δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Ιανουάριο καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής κατά 23,06% που κατευθύνεται κυρίως σε εξαγωγές οι οποίες αυξήθηκαν κατά 86,62%, αλλά και αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 5,19% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Όσο για τα μερίδια λιανικής των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν ελαφρές αυξομειώσεις χωρίς να αλλάζει η εικόνα, που έχει διαμορφωθεί με τη ΔΕΗ να κρατάει την πρωτοκαθεδρία και την Metlen να ακολουθεί διατηρώντας σημαντική παρουσία στην αγορά που την διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους παίκτες.

Αναλυτικότερα η παραγωγή ανήλθε σε 5.938 GWh και προήλθε από τις μονάδες καύσης φυσικού αερίου σε ποσοστό 38,6%. Οι ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα δηλαδή οι μεγάλες μονάδες παρήγαγαν το 31,7% του μείγματος και οι μικρότερες μονάδες ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο το 11%. Οι λιγνιτικές μονάδες παρήγαγαν το 6,3% του μείγματος και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το 12,4% του μείγματος. Δηλαδή συνολικά από Ανανεώσιμες Πηγές προήλθε περίπου το 55% της παραγωγής. Η εγχώρια ζήτηση ανήλθε σε 4.674 GWh, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 77,93% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 και ανήλθαν σε μόλις 74 GWh. Αντίθετα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 86,62% και ανήλθαν σε 1.338 GWh

Σε ότι αφορά τα μερίδια των προμηθευτών στην εγχώρια λιανική αγορά η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο 50,63% ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τον Δεκέμβριο που ήταν στο 49,72%. Ακολουθεί η Metlen με μερίδιο 20,55% έναντι 21,25% τον προηγούμενο μήνα.

Στη τρίτη θέση είναι η Ηρών με μερίδιο 8,94% έναντι 8,91% τον προηγούμενο μήνα. Οι υπόλοιπες εταιρίες παρουσιάζουν πολύ μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 5,94% της αγοράς έναντι 6,23% το Δεκέμβριο, η NRG βρέθηκε στο 3,96%, η Ζενίθ με 3,38% στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα, η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ στο 3,24%, η Volton στο 1,10% και όλες οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,27% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση το μερίδιο της ΔΕΗ παρέμεινε το επίπεδο του Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στο 60,9%. Ακολουθεί η Metlen με 13,9%, ο Ηρων με 6,7%, η Enerwave με 5,1%, η ΖΕΝΙΘ με 4,6%, η NRG με 3,8% και οι υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες μοιράζονται το 5% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ συνέχισε να αυξάνει το μερίδιο της και από 32,9% το Δεκέμβριο του 2025 ανέβηκε στο 34,5% τον Ιανουάριο του 2026. Το μερίδιο της Metlen διαμορφώθηκε σε 24,3%, της Ήρων σε 16,1%, της Φυσικό Αέριο σε 8,7%, της NRG σε 6,8%, της Enerwave σε 5,1% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,5% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση η πρωτοκαθεδρία ανήκει στην Metlen με ποσοστό 49,5%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 21%, η Enerwave με 11,6%, η Ήρων με 10,3% η Interbeton με 7,1% ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 0,5%.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στη συμβατική παραγωγή και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα το μερίδιο της ΔΕΗ από 52,96% το Δεκέμβριο διαμορφώθηκε σε 54,21%. Το μερίδιο της Metlen καταγράφει μείωση από 25,16% το Δεκέμβριο σε 23,08% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν η Enerwave με 8,98% και η Ήρων με 5,43%. Το μερίδιο της Κόρινθος Power διαμορφώθηκε σε 4,91%. Ενώ η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής που τον Δεκέμβριο επανήλθε σε δοκιμαστική λειτουργία κατείχε τον Ιανουάριο το 3,4% της θερμικής παραγωγής .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68% 27 Φεβρουαρίου 2026
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο 02 Μαρτίου 2026
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη

Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V