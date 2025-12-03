Η Ελλάδα στις έξι ευρωπαϊκές αγορές με φθηνότερα σταθερά τιμολόγια από τα κυμαινόμενα

Μια από τις έξι αγορές της Ευρώπης όπου οι τιμές στα σταθερά τιμολόγια είναι χαμηλότερες από τα κυμαινόμενα είναι η ελληνική όπως προκύπτει από την έρευνα της Hepi.

H έρευνα που καταγράφει τις λιανικές τιμές ενέργειας σε 33 ευρωπαϊκές πόλεις αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη τάση επιστροφής στα σταθερά τιμολόγια από τα νοικοκυριά της Ευρώπης, που περιορίστηκε σημαντικά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Τον Νοέμβριο του 2025, ο αριθμός των σταθερών συμβολαίων αυξήθηκε παρά το γεγονός ότι στις 15 χώρες της ΕΕ που εξετάζει η έρευνα η μέση τιμή των σταθερών συμβολαίων είναι υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη των κυμαινόμενων κατά 0,36 λεπτά/KWh.

Η Αθήνα (σ.σ. η έρευνα εξετάζει τιμές σε πρωτεύουσες, καθώς η τιμολόγηση δεν είναι ενιαία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες) συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι αγορών που τα σταθερά τιμολόγια είναι φθηνότερα από τα κυμαινόμενα. Έτσι, τα σταθερά τιμολόγια είναι φθηνότερα στην Αθήνα, στο Άμστερνταμ, στο Βερολίνο, το Δουβλίνο, το Λονδίνο και τη Βιέννη. Η μέση τιμή των σταθερών τιμολογίων στις 15 πρωτεύουσες διαμορφώνεται στα 30,02 λεπτά/KWh, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις και οι φόροι ενώ η μέση τιμή των κυμαινόμενων στα 29,66 λεπτά/KWh.

Σύμφωνα με την ανάλυση της HEPI, πριν την ενεργειακή κρίση οι τιμές στα σταθερά και τα κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρισμού ήταν περίπου οι ίδιες, με ελαφρώς φθηνότερα τα σταθερά, καθώς μείωναν το ρίσκο του παρόχου όσον αφορά τη προμήθεια και τη μετακίνηση του πελάτη. Μάλιστα στις πιο ώριμες αγορές, οι πιο ενεργοί καταναλωτές έδειχναν μεγαλύτερη προτίμηση στα σταθερά τιμολόγια.

Η κατάσταση αυτή άλλαξε με την ενεργειακή κρίση όπου τα σταθερά τιμολόγια σχεδόν καταργήθηκαν στις περισσότερες αγορές της Ευρώπης αφού οι τιμές τους εξ αντικειμένου ήταν υψηλότερες από τα κυμαινόμενα. Η τάση αυτή όμως μοιάζει να αντιστρέφεται ξανά, όσο ομαλοποιείται η αγορά.

Συνολικά τον Νοέμβριο στις τις 33 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που μετέχουν στη μηνιαία ανάλυση της ΗΕΡΙ, οι τιμές του ηλεκτρισμού στη λιανική αγορά αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 και οι τιμές του φυσικού αερίου στη λιανική αυξήθηκαν κατά 1%.

Στην Αθήνα, τον περασμένο μήνα η τιμή αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρήθηκε στο Όσλο (15%) εξ αιτίας της εκτόξευσης των τιμών στη χονδρική αγορά και ακολουθούν η Λουμπλιάνα με 9%, το Ζάγκρεμπ με 7% και οι Βρυξέλλες με 4%. Αντίθετα η Μαδρίτη, ήταν μία από τις λίγες πρωτεύουσες, όπου καταγράφηκε πτώση (-2%).

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025, η τελική τιμή για τον καταναλωτή ηλεκτρισμού αυξήθηκε 1%, διατηρώντας την ανοδική τάση που καταγράφεται όλους του προηγούμενους μήνες, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται όσο προχωρά ο χειμώνας. Από τις 33 πρωτεύουσες της έρευνας, σε 11 παρατηρήθηκε άνοδος, σε 7 μείωση και στις υπόλοιπες οι τιμές έμειναν σταθερές.

Την ίδια ώρα καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις στις χρεώσεις για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Έτσι, οι υψηλότερες χρεώσεις εντοπίζονται στις Βρυξέλλες με 43 λεπτά/KWh, ακολουθούμενες από την Κοπεγχάγη με 37,38 λεπτά/KWh, το Δουβλίνο με 36,26 λεπτά/KWh, το Λονδίνο με 36,11 λεπτά/KWh, τη Βιέννη με 35,93 λεπτά/KWh και το Λουξεμβούργο με 35,30 λεπτά/KWh. Στο Άμστερνταμ, η τιμή διαμορφώνεται στα 30,98 λεπτά/KWh, ενώ η Λισαβόνα βρίσκεται στα 28,62 λεπτά/KWh.

Χαμηλότερες τιμές σημειώνονται στο Βερολίνο με 27,27 λεπτά/KWh, στη Μαδρίτη με 22,96 λεπτά/KWh, στη Βουδαπέστη με 20,40 λεπτά/KWh, ενώ η Στοκχόλμη κατεβαίνει στα 18,67 λεπτά/KWh. Η φθηνότερη πρωτεύουσα στο δείγμα είναι το Ελσίνκι, με μόλις 17,28 λεπτά/KWh.

Το εύρος, από 43 λεπτά/KWh στις Βρυξέλλες έως 17,28 λεπτά/KWh στο Ελσίνκι, αποτυπώνει τις έντονες αποκλίσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά στο κόστος ηλεκτρισμού, αντικατοπτρίζοντας διαφορετικές αγορές, φορολογικά βάρη και ρυθμιστικές επιλογές.