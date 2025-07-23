Καύσωνας: Τεστ αντοχής για το ηλεκτρικό ρεύμα- Στα ύψη η ζήτηση και οι τιμές

Η χώρα δοκιμάζεται από την εκτόξευση της ζήτησης ρεύματος, με τα φορτία να αγγίζουν τα 11.000 MW και τις τιμές στη χονδρική να σκαρφαλώνουν στα 140,25 ευρώ/MWh, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 26%. Η κορύφωση του καύσωνα τις επόμενες ημέρες, και ειδικά αύριο και την Παρασκευή, αναμένεται να πιέσει ακόμη περισσότερο το σύστημα, καθώς η ζήτηση θα φθάσει ίσως και να ξεπεράσει τα 11.000 MW.

Ήδη από σήμερα (Τετάρτη 23/7), η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με το φορτίο να διατηρείται για πολλές ώρες πάνω από τα 9.000 MW, ενώ η αιχμή καταγράφεται γύρω στις 11:30, όταν η ζήτηση ξεπερνά τα 10.000 MW και φτάνει έως και τα 10.500 MW μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες. Το σύστημα πάντως ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα στην υψηλή ζήτηση και οι φόβοι που υπάρχουν αφορούν μόνο την καταπόνηση των υλικών ή κάποιο απρόβλεπτο γεγονός.

Η ένταση του φαινομένου αποτυπώνεται και στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, όπου η μέση τιμή για σήμερα διαμορφώνεται στα 140,25 ευρώ/MWh, σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από τις 21 Μαΐου, όταν είχε φτάσει στα 154,94 ευρώ/MWh. Η υψηλότερη τιμή της ημέρας αγγίζει τα 327,62 ευρώ/MWh, ενώ η χαμηλότερη είναι στα 80 ευρώ/MWh. Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του TTF, του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών φυσικού αερίου, που κυμαίνεται πλέον γύρω στα 33 ευρώ/MWh (από επίπεδα άνω των 40 ευρώ στα μέσα Ιουνίου), οι τιμές στη χονδρική παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω της εσωτερικής ζήτησης και των θερμικών φορτίων που προκαλεί ο παρατεταμένος καύσωνας.

Πάντως, η εκτίναξη της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά αποδίδεται πρωτίστως στην αυξημένη χρήση μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες κάλυψαν το 42% της συνολικής ζήτησης. Αντιθέτως, οι ΑΠΕ συνεισέφεραν μόλις το 32%, περιορίζοντας την πίεση προς τα κάτω. Το μείγμα συμπληρώθηκε από εισαγωγές ρεύματος (12%), υδροηλεκτρικά (5,5%) και σε μικρότερο ποσοστό από τις λιγνιτικές μονάδες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 28.000 MWh, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 15.000 MWh, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας και ως διαμετακομιστικού κόμβου προς την Ιταλία κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παρά την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα, όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η αυξημένη παραγωγή από φωτοβολταϊκά κατά τις μεσημεριανές ώρες, όταν καταγράφονται οι αιχμές φορτίου, ενώ τις βραδινές ώρες η κάλυψη περνά κυρίως στις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου και λιγνίτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μονάδα Πτολεμαΐδα 5 της ΔΕΗ φτάνει σε ισχύ τα 500 MW κατά τις νυχτερινές ώρες, ενισχύοντας την επάρκεια ισχύος του συστήματος. Οι όποιες ανησυχίες δεν σχετίζονται με την επάρκεια ηλεκτροπαραγωγής, αλλά με την αντοχή του δικτύου μεταφοράς και διανομής, λόγω της καταπόνησης που προκαλείται από τη διαρκή λειτουργία σε υψηλά φορτία και τη θερμική επιβάρυνση των υποδομών.

Πάντως η ψαλίδα στις τιμές μεταξύ των χωρών της Ευρώπης παραμένει μεγάλη με τις τιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να είναι υψηλότερες. Οι αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με την ελληνική προφανώς λόγω των εξαγωγών προς το ακριβότερο ελληνικό σύστημα. Έτσι και στις δυο αυτές αγορές η τιμή διαμορφώνεται στα 140,25 ευρώ/MWh. Την υψηλότερη τιμή της Ευρώπης έχει η Κροατία με 142,08 ευρώ/MWh, ενώ η αγορά της Ουγγαρίας έκλεισε στα 129,12 ευρώ/MWh.

Η διαφοροποίηση και οι μειωμένες τιμές ξεκινούν για μια ακόμη φορά από την Αυστρία όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 90,12 ευρώ/MWh , ενώ στη Γερμανία είναι ακόμη χαμηλότερη στα 78,25 ευρώ/MWh, στην Γαλλία και το Βέλγιο στα 83,37 ευρώ/MWh στην Ισπανία και την Πορτογαλία στα 54,43 ευρώ/MWh.

Υψηλότερα αλλά όχι στα επίπεδα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η τιμή της Ιταλίας που διαμορφώνεται στα 118,58 ευρώ/MWh.