Καύσωνας: Τεστ αντοχής για το ηλεκτρικό ρεύμα- Στα ύψη η ζήτηση και οι τιμές

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Καύσωνας: Τεστ αντοχής για το ηλεκτρικό ρεύμα- Στα ύψη η ζήτηση και οι τιμές

Καύσωνας: Τεστ αντοχής για το ηλεκτρικό ρεύμα- Στα ύψη η ζήτηση και οι τιμές
Άννα Διανά
Τετάρτη, 23/07/2025 - 07:58

Η χώρα δοκιμάζεται από την εκτόξευση της ζήτησης ρεύματος, με τα φορτία να αγγίζουν τα 11.000 MW και τις τιμές στη χονδρική να σκαρφαλώνουν στα 140,25 ευρώ/MWh, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 26%. Η κορύφωση του καύσωνα τις επόμενες ημέρες, και ειδικά αύριο και την Παρασκευή, αναμένεται να πιέσει ακόμη περισσότερο το σύστημα, καθώς η ζήτηση θα φθάσει ίσως και να ξεπεράσει τα 11.000 MW.

Ήδη από σήμερα (Τετάρτη 23/7), η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με το φορτίο να διατηρείται για πολλές ώρες πάνω από τα 9.000 MW, ενώ η αιχμή καταγράφεται γύρω στις 11:30, όταν η ζήτηση ξεπερνά τα 10.000 MW και φτάνει έως και τα 10.500 MW μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες. Το σύστημα πάντως ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα στην υψηλή ζήτηση και οι φόβοι που υπάρχουν αφορούν μόνο την καταπόνηση των υλικών ή κάποιο απρόβλεπτο γεγονός.

Η ένταση του φαινομένου αποτυπώνεται και στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, όπου η μέση τιμή για σήμερα διαμορφώνεται στα 140,25 ευρώ/MWh, σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από τις 21 Μαΐου, όταν είχε φτάσει στα 154,94 ευρώ/MWh. Η υψηλότερη τιμή της ημέρας αγγίζει τα 327,62 ευρώ/MWh, ενώ η χαμηλότερη είναι στα 80 ευρώ/MWh. Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του TTF, του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών φυσικού αερίου, που κυμαίνεται πλέον γύρω στα 33 ευρώ/MWh (από επίπεδα άνω των 40 ευρώ στα μέσα Ιουνίου), οι τιμές στη χονδρική παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω της εσωτερικής ζήτησης και των θερμικών φορτίων που προκαλεί ο παρατεταμένος καύσωνας.

Πάντως, η εκτίναξη της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά αποδίδεται πρωτίστως στην αυξημένη χρήση μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες κάλυψαν το 42% της συνολικής ζήτησης. Αντιθέτως, οι ΑΠΕ συνεισέφεραν μόλις το 32%, περιορίζοντας την πίεση προς τα κάτω. Το μείγμα συμπληρώθηκε από εισαγωγές ρεύματος (12%), υδροηλεκτρικά (5,5%) και σε μικρότερο ποσοστό από τις λιγνιτικές μονάδες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 28.000 MWh, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 15.000 MWh, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας και ως διαμετακομιστικού κόμβου προς την Ιταλία κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παρά την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα, όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η αυξημένη παραγωγή από φωτοβολταϊκά κατά τις μεσημεριανές ώρες, όταν καταγράφονται οι αιχμές φορτίου, ενώ τις βραδινές ώρες η κάλυψη περνά κυρίως στις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου και λιγνίτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μονάδα Πτολεμαΐδα 5 της ΔΕΗ φτάνει σε ισχύ τα 500 MW κατά τις νυχτερινές ώρες, ενισχύοντας την επάρκεια ισχύος του συστήματος. Οι όποιες ανησυχίες δεν σχετίζονται με την επάρκεια ηλεκτροπαραγωγής, αλλά με την αντοχή του δικτύου μεταφοράς και διανομής, λόγω της καταπόνησης που προκαλείται από τη διαρκή λειτουργία σε υψηλά φορτία και τη θερμική επιβάρυνση των υποδομών.

Πάντως η ψαλίδα στις τιμές μεταξύ των χωρών της Ευρώπης παραμένει μεγάλη με τις τιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να είναι υψηλότερες. Οι αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με την ελληνική προφανώς λόγω των εξαγωγών προς το ακριβότερο ελληνικό σύστημα. Έτσι και στις δυο αυτές αγορές η τιμή διαμορφώνεται στα 140,25 ευρώ/MWh. Την υψηλότερη τιμή της Ευρώπης έχει η Κροατία με 142,08 ευρώ/MWh, ενώ η αγορά της Ουγγαρίας έκλεισε στα 129,12 ευρώ/MWh.

Η διαφοροποίηση και οι μειωμένες τιμές ξεκινούν για μια ακόμη φορά από την Αυστρία όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 90,12 ευρώ/MWh , ενώ στη Γερμανία είναι ακόμη χαμηλότερη στα 78,25 ευρώ/MWh, στην Γαλλία και το Βέλγιο στα 83,37 ευρώ/MWh στην Ισπανία και την Πορτογαλία στα 54,43 ευρώ/MWh.

Υψηλότερα αλλά όχι στα επίπεδα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η τιμή της Ιταλίας που διαμορφώνεται στα 118,58 ευρώ/MWh.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στους «πρωταγωνιστές» η ενέργεια – Ρεκόρ αξίας στα deals Κεντρικής &amp; Αν. Ευρώπης, πάνω από 3 δισ. στην Ελλάδα
Στους «πρωταγωνιστές» η ενέργεια – Ρεκόρ αξίας στα deals Κεντρικής & Αν. Ευρώπης, πάνω από 3 δισ. στην Ελλάδα 22 Ιουλίου 2025
ΕΣΑΗ: Κατηγορηματικό «όχι» στις ρυθμιστικές αλλαγές στην Αγορά Εξισορρόπησης – Καμπανάκι για τον ανταγωνισμό 23 Ιουλίου 2025
ΕΣΑΗ: Κατηγορηματικό «όχι» στις ρυθμιστικές αλλαγές στην Αγορά Εξισορρόπησης – Καμπανάκι για τον ανταγωνισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές

Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη

Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά

Δημ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Η ενεργειακή διασύνδεση θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των τιμών του ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Η ενεργειακή διασύνδεση θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των τιμών του ρεύματος

Παπασταύρου: Το ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών για τη μείωση της ανισορροπίας στην τιμή ρεύματος στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Το ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών για τη μείωση της ανισορροπίας στην τιμή ρεύματος στην Ευρώπη

Ν. Τσάφος: 21 % χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι τιμές ρεύματος για τα νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του έτους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ν. Τσάφος: 21 % χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι τιμές ρεύματος για τα νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του έτους