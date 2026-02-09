ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 09:28
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30

Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη

Newsroom
Δευτέρα, 09/02/2026 - 14:22

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα συμβουλευτικής και υποστήριξης, που δίνει χώρο στις ιδέες και προοπτική στην τοπική επιχειρηματικότητα μέσα από συνέργειες

Η Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσε την υλοποίηση του Δικτύου Τοπικής Επιχειρηματικότητας, μίας νέας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη συστηματική ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρηματιών στον Δήμο Αριστοτέλη. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία Enterprise Facilitation του Sirolli Institute και εστιάζει στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, παράλληλων της μεταλλευτικής, μέσω της επιχειρηματικής καθοδήγησης και τη δικτύωση με την τοπική αγορά.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών και φορέων της περιοχής, καθώς και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω στοχευμένων δράσεων δικτύωσης, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις συνεργασίες τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σύντομο βίντεο παρουσίασης της πρωτοβουλίας

Το πρόγραμμα τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή με την εκπαίδευση τοπικής ομάδας έργου αποτελούμενης από 20 εθελοντές επαγγελματίες του Δήμου Αριστοτέλη, οι οποίοι προσφέρουν τεχνική υποστήριξη και πρόσβαση σε ισχυρά επιχειρηματικά δίκτυα και εργαλεία, και έκτοτε έχει αναπτύξει σημαντικό κύκλο συμμετοχής. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και σε Πολύγυρο και Σταυρό. Συνολικά έχουν ενημερωθεί 648 πολίτες, ενώ 167 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα έως σήμερα μετρήσιμα αποτελέσματα:

  • 10 επιχειρηματικά σχέδια έχουν καταρτιστεί συνολικά μέσω του προγράμματος
  • 6 φάκελοι συμμετοχής έχουν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα με τη συνδρομή της ομάδας έργου του προγράμματος
  • 4 νέοι επιχειρηματίες έχουν λάβει πλήρη συμβουλευτική, σε επίπεδο εξατομικευμένης υποστήριξης, προετοιμάζοντας την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, με τις δύο πρώτες επιχειρήσεις εστίασης να έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους σε Παλαιοχώρι και Μεγάλη Παναγία.

Melissokomia.jpg

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μέσω του προγράμματος έχει ενισχυθεί και η δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών, με 26 νέες συνεργασίες μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων να έχουν αναπτυχθεί, ενισχύοντας την κατά προτεραιότητα προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων από την τοπική οικονομία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική Κοινωνικών Επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων και οικονομικής δραστηριότητας, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας.

Ο Mathieu Vallart, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός, δήλωσε σχετικά: «Το Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας, αποτελεί μια πρωτοβουλία που αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τη Χαλκιδική με ουσιαστικές παρεμβάσεις και διαχρονική αξία. Με ένα σύγχρονο και δοκιμασμένο μοντέλο υποστήριξης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες. Η βιώσιμη ανάπτυξη για εμάς δεν είναι θεωρία αλλά συνεργασία, ενδυνάμωση και κοινή πρόοδος με τις τοπικές κοινωνίες».

Η Ελληνικός Χρυσός παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τη Χαλκιδική, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας - Συνδέουμε επαγγελματίες, αναπτύσσουμε συνεργασίες

