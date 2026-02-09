ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά

ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
Newsroom
Δευτέρα, 09/02/2026 - 12:36

Επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης του στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος TITAN ανακοίνωσε την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η σειρά δεικτών FTSE4Good, που έχει δημιουργηθεί από τον παγκόσμιο πάροχο δεικτών και δεδομένων FTSE Russell, έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει την απόδοση εταιριών που επιδεικνύουν ισχυρές πρακτικές σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Οι δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά για τη δημιουργία και την αξιολόγηση υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι αξιολογήσεις της FTSE Russell βασίζονται σε επιδόσεις σε τομείς όπως η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Υγεία και Ασφάλεια, η Καταπολέμηση της Διαφθοράς και η Κλιματική Αλλαγή, ενώ οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στη σειρά δεικτών FTSE4Good πληρούν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κριτηρίων.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τον διαχρονικά ηγετικό ρόλο του Τιτάνα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχεται να προστεθεί σε άλλες σημαντικές διακρίσεις, όπως η βαθμολογία Α από το CDP, η ένταξη στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders» και η αναγνώριση ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο από το περιοδικό TIME. Την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις επιδόσεις της εταιρίας σε θέματα ESG και αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες αποανθρακοποίησης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας «TITAN Forward 2029» και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για υπεύθυνη ανάπτυξη».

Η εκ νέου ένταξη του Τιτάνα στον δείκτη είναι αποτέλεσμα της περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεών του σε θέματα ESG, με τη βαθμολογία FTSE Russell να ανέρχεται σε 4,2 από 3,9 την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, η ποσοστιαία κατάταξη της εταιρίας ενισχύθηκε στο 94 από 87, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή πρόοδο σε κρίσιμες διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η σταθερή παρουσία του Τιτάνα στη σειρά δεικτών FTSE4Good επιβεβαιώνει τη συνεπή και μακροχρόνια προσήλωσή του στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε ένα ισχυρό πλαίσιο ESG με μετρήσιμους και εφαρμόσιμους στόχους και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής του στρατηγικής. Παράλληλα, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου για υπεύθυνη ανάπτυξη, διαφανή διακυβέρνηση και δημιουργία αξίας, ενδυναμώνοντας το επενδυτικό του προφίλ στις διεθνείς αγορές με έμφαση στα κριτήρια ESG.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία 09 Φεβρουαρίου 2026
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας 09 Φεβρουαρίου 2026
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc

TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας

TITAN: Ένταξη στη «Λίστα Α» του CDP για το 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

TITAN: Ένταξη στη «Λίστα Α» του CDP για το 2025

TITAN: Καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις υψηλών επιδόσεων για την αναπτυσσόμενη αγορά των Data Centers
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

TITAN: Καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις υψηλών επιδόσεων για την αναπτυσσόμενη αγορά των Data Centers

TITAN: Ευρωπαϊκή διάκριση για τη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

TITAN: Ευρωπαϊκή διάκριση για τη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG

Investor Day: πλάνο ανάπτυξης «TITAN Forward 2029»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Investor Day: πλάνο ανάπτυξης «TITAN Forward 2029»