Γιάννης Τριήρης: Οι αντοχές της κοινωνίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι αντοχές της κοινωνίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα

Γιάννης Τριήρης: Οι αντοχές της κοινωνίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 24/12/2025 - 08:28

Σαν πρωθυπουργός μιας άλλης χώρας μίλησε για μια ακόμη φορά, χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς που φεύγει, υποστηρίζοντας ότι αδίκως οι αγρότες διαμαρτύρονται, αφού τους έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα από τα αιτήματα τους.

Απέδειξε έτσι ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να αφουγκραστεί τα προβλήματα του λαού και πως δεν αντιλαμβάνεται ότι κανένας πολίτης δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στους δρόμους διαμαρτυρόμενος αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Και στην περίπτωση των αγροτών ο λόγος αυτός είναι η ίδια η επιβίωση τους.

Οι αγρότες δεν βγήκαν στους δρόμους καταχείμωνο για να κάνουν «επαναστατική γυμναστική». Βγήκαν για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Το δικαίωμα τους να παράγουν και από την παραγωγή τους να μπορούν να ζήσουν. Και αυτό τους το στερεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη που λέει ότι ικανοποιεί αιτήματα χωρίς να το πράττει και όταν στριμ΄ψχνεται αναμασάει την καραμέλα των «αντοχών της οικονομίας».

Με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους –δυστυχώς για το Μαξίμου και τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη με ανοιχτούς τους δρόμους, τους οποίους η αστυνομία κλείνει- ο πρωθυπουργός προσπάθησε, χθες, να θολώσει και πάλι την πραγματική εικόνα και ενώ ψευδώς υποστήριξε ότι θα περισσότερα αιτήματα του αγροτικού κόσμου έχουν ικανοποιηθεί , στη συνέχεια έκανε λόγο στις «αντοχές της οικονομίας» που δεν επιτρέπουν υπερβάσεις.

Και με έκδηλο τον πανικό που τον διακατέχει σκλήρυνε λεκτικά τη στάση του απέναντι στους αγρότες, -που σημειωτέον έχουν την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού- τονίζοντας ότι « αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει».

Εκβιασμό από την πλευρά των αγροτών, όμως, μόνο ο κ. Μητσοτάκης βλέπει. Γιατί οι αγρότες σε καμία περίπτωση δεν εκβιάζουν κανέναν. Έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα της διαμαρτυρίας το οποίο ο πρωθυπουργός προσπαθεί να τους στερήσει με δόλιο τρόπο, κινητοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό.

«Δεν μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μίας κοινωνικής ομάδας (σ.σ. των αγροτών) εις βάρος των υπολοίπων», είπε στο υπουργικό συμβούλιο ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ την ίδια μέρα τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με πηχυαίους τίτλους μιλούσαν για καταστροφή των επιχειρήσεων τουρισμού λόγω των μπλόκων των αγροτών που δεν επιτρέπουν στους εκδρομείς να φτάσουν τους προορισμούς τους ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Δεν είναι οι αγρότες, όμως, αυτοί που κλείνουν τους δρόμους και όσοι ταξιδεύουν το διαπιστώνουν. Τα τρακτέρ είναι «παρκαρισμένα» στο πλάι των εθνικών οδών, αλλά προφανώς με κυβερνητική εντολή –αυτό άλλωστε καταγγέλλουν οι αγρότες- η αστυνομία με την δικαιολογία την οδική ασφάλεια έκανε εκτροπές σε επαρχιακές οδού, προκαλώντας χάος.

Αλλά τελικά ούτε αυτή η τακτική δεν «βγήκε» στην κυβέρνηση μετά την διαπιστωμένη αγανάκτηση των ταξιδιωτών που απαιτούσαν από την αστυνομία να ανοίξει τους δρόμους για να περάσουν, πράγμα που τελικά συνέβη αλλά αφού προηγουμένως χιλιάδες πολίτες είχαν καταταλαιπωρηθεί.

Αλλά και πάλι είναι αμφίβολο αν το επιτελικό κράτος του Μαξίμου έχει καταλάβει πως οι δήθεν αντοχές της οικονομίας πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα καθώς πρωτεύουν οι αντοχές της κοινωνίας.

