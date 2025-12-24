Γιάννης Τριήρης: Οι αντοχές της κοινωνίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα

Σαν πρωθυπουργός μιας άλλης χώρας μίλησε για μια ακόμη φορά, χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς που φεύγει, υποστηρίζοντας ότι αδίκως οι αγρότες διαμαρτύρονται, αφού τους έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα από τα αιτήματα τους.

Απέδειξε έτσι ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να αφουγκραστεί τα προβλήματα του λαού και πως δεν αντιλαμβάνεται ότι κανένας πολίτης δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στους δρόμους διαμαρτυρόμενος αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Και στην περίπτωση των αγροτών ο λόγος αυτός είναι η ίδια η επιβίωση τους.

Οι αγρότες δεν βγήκαν στους δρόμους καταχείμωνο για να κάνουν «επαναστατική γυμναστική». Βγήκαν για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Το δικαίωμα τους να παράγουν και από την παραγωγή τους να μπορούν να ζήσουν. Και αυτό τους το στερεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη που λέει ότι ικανοποιεί αιτήματα χωρίς να το πράττει και όταν στριμ΄ψχνεται αναμασάει την καραμέλα των «αντοχών της οικονομίας».

Με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους –δυστυχώς για το Μαξίμου και τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη με ανοιχτούς τους δρόμους, τους οποίους η αστυνομία κλείνει- ο πρωθυπουργός προσπάθησε, χθες, να θολώσει και πάλι την πραγματική εικόνα και ενώ ψευδώς υποστήριξε ότι θα περισσότερα αιτήματα του αγροτικού κόσμου έχουν ικανοποιηθεί , στη συνέχεια έκανε λόγο στις «αντοχές της οικονομίας» που δεν επιτρέπουν υπερβάσεις.

Και με έκδηλο τον πανικό που τον διακατέχει σκλήρυνε λεκτικά τη στάση του απέναντι στους αγρότες, -που σημειωτέον έχουν την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού- τονίζοντας ότι « αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει».

Εκβιασμό από την πλευρά των αγροτών, όμως, μόνο ο κ. Μητσοτάκης βλέπει. Γιατί οι αγρότες σε καμία περίπτωση δεν εκβιάζουν κανέναν. Έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα της διαμαρτυρίας το οποίο ο πρωθυπουργός προσπαθεί να τους στερήσει με δόλιο τρόπο, κινητοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό.

«Δεν μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μίας κοινωνικής ομάδας (σ.σ. των αγροτών) εις βάρος των υπολοίπων», είπε στο υπουργικό συμβούλιο ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ την ίδια μέρα τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με πηχυαίους τίτλους μιλούσαν για καταστροφή των επιχειρήσεων τουρισμού λόγω των μπλόκων των αγροτών που δεν επιτρέπουν στους εκδρομείς να φτάσουν τους προορισμούς τους ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Δεν είναι οι αγρότες, όμως, αυτοί που κλείνουν τους δρόμους και όσοι ταξιδεύουν το διαπιστώνουν. Τα τρακτέρ είναι «παρκαρισμένα» στο πλάι των εθνικών οδών, αλλά προφανώς με κυβερνητική εντολή –αυτό άλλωστε καταγγέλλουν οι αγρότες- η αστυνομία με την δικαιολογία την οδική ασφάλεια έκανε εκτροπές σε επαρχιακές οδού, προκαλώντας χάος.

Αλλά τελικά ούτε αυτή η τακτική δεν «βγήκε» στην κυβέρνηση μετά την διαπιστωμένη αγανάκτηση των ταξιδιωτών που απαιτούσαν από την αστυνομία να ανοίξει τους δρόμους για να περάσουν, πράγμα που τελικά συνέβη αλλά αφού προηγουμένως χιλιάδες πολίτες είχαν καταταλαιπωρηθεί.

Αλλά και πάλι είναι αμφίβολο αν το επιτελικό κράτος του Μαξίμου έχει καταλάβει πως οι δήθεν αντοχές της οικονομίας πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα καθώς πρωτεύουν οι αντοχές της κοινωνίας.