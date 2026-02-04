ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
Rebecca Aldama on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 04/02/2026 - 06:39

Η συνεχής φόρτιση των συσκευών μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά αθροιστικά αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας, φθείρει τις μπαταρίες και ενέχει κινδύνους ασφαλείας.

Όταν προσέχει κανείς την κατανάλωση ρεύματος απαιτείται συχνά μια λεπτή ισορροπία.

Σε ένα πολυμελές νοικοκυριό ή όταν μετακινούμαστε από δωμάτιο σε δωμάτιο, καθαρίζοντας ή μεταφέροντας έπιπλα, δεν είναι πρακτικό να ελέγχουμε κάθε συσκευή ξεχωριστά. Το να μείνει περιστασιακά ένα φως αναμμένο σε έναν χώρο στον οποίο πρόκειται να επιστρέψουμε σύντομα προσθέτει αμελητέο κόστος στον μηνιαίο λογαριασμό, όμως οι μικρές συνήθειες... αθροίζονται. Το ίδιο ισχύει και για τη φόρτιση των συσκευών μας.

Από smartphones μέχρι tablets και φορητούς υπολογιστές, οι καθημερινές μας συσκευές μοιάζουν διαρκώς να χρειάζονται φόρτιση. Ωστόσο, σπάνια αποσυνδέονται αμέσως μόλις φτάσουν στο 100%.

Συχνά μένουν στην πρίζα όσο κοιμόμαστε ή οσο είμαστε στο σπίτι, ώστε να είναι πλήρως φορτισμένες αργότερα, κάτι που αποτελεί περιττή σπατάλη.

Η παρατεταμένη φόρτιση ενός smartphone, όμως, μπορεί να προκαλέσει άσκοπη φθορά της μπαταρίας, ενώ δεν λείπει κι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς η φόρτιση παράγει θερμότητα.

Την ίδια ώρα, όταν μια συσκευή παραμένει συνδεδεμένη αφού έχει φορτίσει πλήρως, συχνά καταναλώνει μικρές ποσότητες ενέργειας για να διατηρεί τη φόρτιση στο μέγιστο επίπεδο. Παρότι ένας φορτιστής smartphone καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια σε σύγκριση με ενεργοβόρες συσκευές όπως το στεγνωτήριο ρούχων, η κατανάλωση δεν είναι μηδενική.

Σύμφωνα με τη βρετανική U Switch, ένα στεγνωτήριο κοστίζει κατά μέσο όρο 1,24 λίρες (1,43 ευρώ) την ώρα, ενώ ένας φορτιστής περίπου 0,01 στο ίδιο διάστημα. Παράλληλα οι σύγχρονες συσκευές είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η υπερφόρτιση. Όπως εξηγεί η Cadex Electronics, όταν λειτουργούν σωστά, τα τηλέφωνα διακόπτουν τη φόρτιση στο κατάλληλο επίπεδο. Η Apple, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τη λειτουργία βελτιστοποιημένης φόρτισης μπαταρίας, η οποία καθυστερεί τη φόρτιση πέρα από το 80% σε ορισμένες περιπτώσεις, ώστε να μειώνεται η φθορά.

Παρά τα μέτρα αυτά, οι φορτιστές καταναλώνουν ρεύμα ακόμη και όταν είναι απλώς συνδεδεμένοι στην πρίζα – το λεγόμενο φορτίο «φάντασμα».

Το Natural Resources Canada εκτιμά ότι αυτή η κατανάλωση μπορεί να αντιστοιχεί έως και στο 10% του λογαριασμού ενέργειας ενός νοικοκυριού. Σε σπίτια με πολλές συσκευές, η αποσύνδεση φορτιστών μπορεί να κάνει διαφορά τόσο στο κόστος όσο και στην ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο υπερφόρτωσης πολύπριζων.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 06:39

