ΑΠΘ: Πρασινίζει το campus με 500 νέα δέντρα - Κερασιές θα ανθίζουν στον χώρο

Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06
ΡΑΑΕΥ: «Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 11:53
Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 11:24
Η METLEN συνάπτει συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 10:19
WWF Ελλάς: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 09:46
Π. Κουκουλόπουλος: Να καταργηθεί η διάταξη της ΝΔ που επιβάλλει αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προς όφελος ενεργειακών εταιρειών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 09:19
Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40

Πρασινίζει τις επόμενες ημέρες, με εκατοντάδες κερασιές, κουτσουπιές, πλατανομουριές κι αρκετά ακόμη νέα δέντρα, το campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο η συνολική έκταση των 230 στρεμμάτων της πανεπιστημιούπολης να μετατραπεί σε πάρκο -σε χώρο περιπάτου και αναψυχής για όλους τους πολίτες.

Συνολικά 500 δέντρα αναμένεται να φυτευτούν στην «καρδιά» της πόλης, έπειτα από συμφωνία της πρυτανείας του ΑΠΘ με τον δήμο Θεσσαλονίκης. Από αυτά τα δέντρα, τα 200 θα είναι κερασιές, που θα ταξιδέψουν από την Ολλανδία, και οι οποίες θα φυτευτούν περιμετρικά του campus και μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ώστε κάθε φορά που θα ανθίζουν να προσελκύουν τα βλέμματα με τη μοναδική ομορφιά των χρωμάτων τους.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, με τις πρυτανικές αρχές και ακολούθησε νέα επαφή του αρμόδιου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλη Διαμαντάκη. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χώρος του ΑΠΘ προς όφελος όχι μόνο των χιλιάδων φοιτητών και των φοιτητριών, αλλά και ολόκληρης της πόλης.

«Ως δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζουμε απόλυτα την πρόθεση της Πρυτανικής Αρχής του ΑΠΘ να δημιουργηθεί ένα “ πράσινο πανεπιστήμιο”, ανοιχτό για όλους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Διαμαντάκης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος πρόσθεσε πως από τη στιγμή που στον δήμο Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι αναζητούνται τέτοιου είδους συνέργειες για την ενίσχυση του πρασίνου.

Η φύτευση των 500 δέντρων θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου και η παράδοση του campus θα γίνει παρουσία του δημάρχου κ. Αγγελούδη και του πρύτανη, Κυριάκου Αναστασιάδη.

Ο κ. Διαμαντάκης, με αφορμή αυτή τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο, υπογραμμίζει πως ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει τη δυνατότητα βοηθήσει στο πρασίνισμα και των στρεμμάτων που βρίσκονται γύρω από το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ.

