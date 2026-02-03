ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 06:38
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08

Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®

Newsroom
Τρίτη, 03/02/2026 - 13:56

Ένα επίτευγμα-ορόσημο για την ανακύκλωση μπαταριών λιθίου με μια πρότυπη μονάδα σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου από την εσωτερική ομάδα R&D της Sunlight

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και ηγέτιδα εταιρία παγκοσμίως σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς ευρωπαϊκού έργου ReLiFe®.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που επιβεβαιώνει τη μηχανική αριστεία της Sulight. Το έργο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία αποκλειστικά από την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της Sunlight, με τη συγχρηματοδότηση του EIT RawMaterials, μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που προωθεί την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των πρώτων υλών, και τη στρατηγική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του έργου, μια πρότυπη πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου δυναμικότητας 500 τόνων ετησίως παραδόθηκε στις εγκαταστάσεις της Sunlight Group στην Ξάνθη. Η μονάδα αυτή, με εξοπλισμό που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Sunlight, αναδεικνύει τη υψηλή τεχνική εξειδίκευση της εταιρίας και θέτει τη βάση για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας όλων των τύπων χημείας μπαταριών ιόντων λιθίου (όπως LFP, NMC, LTO κ.ά.), επιβεβαιώνοντας τη θέση της Sunlight ως πάροχου λύσεων για όλο το φάσμα της ανακύκλωσης μπαταριών.

Το ReLiFe® αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση μίας από τις πλέον επιτακτικές ενεργειακές ανάγκες παγκοσμίως: την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων ανακύκλωσης μπαταριών ιόντων λιθίου. Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης μπαταριών φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP), το έργο ReLiFe® αποδεικνύει ότι η ανάκτηση πρώτων υλών μπορεί να επιτευχθεί με βιώσιμο τρόπο. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει άμεσα την ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία και μειώνει την εξάρτηση από την πρωτογενή εξόρυξη.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του έργου ReLiFe®, αξιοποιήθηκε η εκτενής εμπειρία της Sunlight ενώ η επιχειρησιακή τεχνογνωσία σε διαδικασίες κυκλικής διαχείρισης μετάλλων αποτέλεσε κρίσιμη βάση για τον επιτυχή σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης λιθίου.

Ως επικεφαλής του έργου, η Sunlight παρείχε τεχνολογική και επιστημονική καθοδήγηση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον εταιρικό σκοπό «Power for Good» και τον στρατηγικό της στόχο για καθαρή και βιώσιμη ενέργεια. Η επιτυχής υλοποίηση του ReLiFe® αναδεικνύει τις ισχυρές τεχνικές δυνατότητες και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Sunlight σε σύνθετα έργα μηχανικής. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμα υλικά όπως το λίθιο, ο φώσφορος και ο γραφίτης.

Σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, η ομάδα Ανακύκλωσης από το R&D της Sunlight ολοκλήρωσε με επιτυχία σειρά δοκιμών σε εργαστηριακή, ημι-πιλοτική και πιλοτική κλίμακα. Οι βέλτιστες συνθήκες που αναπτύχθηκαν διασφαλίζουν την ανάκτηση όλων των κρίσιμων πρώτων υλών από μπαταρίες LFP (λίθιο, γραφίτη και φώσφορο), με απόδοση 95% και επίπεδα καθαρότητας που πληρούν τις προδιαγραφές για επαναχρησιμοποίηση σε νέες μπαταρίες (battery grade).

Σημειώνεται ότι η Sunlight Group διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση και ανάκτηση μετάλλων από μπαταρίες μόλυβδου-οξέος, μέσω της λειτουργίας του εργοστασίου ανακύκλωσης στην Κομοτηνή. Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δευτερογενούς μόλυβδου στην Ευρώπη και είναι πιστοποιημένη με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).

Όπως σημειώνει ο Δρ. Νίκος Τσιούβαρας, Chief Technology Officer της Sunlight, «Η ανακύκλωση είναι το νέο «ορυχείο» της Ευρώπης. Είναι ο πιο υπεύθυνος τρόπος για να διασφαλίσουμε κρίσιμες πρώτες ύλες και να ενισχύσουμε τη βιομηχανική μας αυτονομία. Μεταβαίνουμε σε πρακτικές που μειώνουν σημαντικά την εξάρτησή μας από την πρωτογενή εξόρυξη και αξιοποιούν στο μέγιστο τους πόρους που ήδη διαθέτουμε, θέτοντας τα θεμέλια για μία πραγματικά βιώσιμη και ανθεκτική ενεργειακή αλυσίδα».

Η ολοκλήρωση του έργου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δομών μεγαλύτερης κλίμακας. «Η επιτυχία του ReLiFe® επιβεβαιώνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής συνεργασίας», δήλωσε ο Δρ. Παναγιώτης Ξανθόπουλος, Project Coordinator and Recycling Expert της Sunlight,. «Το ReLiFe® μας επέτρεψε, μέσω συλλογικής δράσης, να παραδώσουμε μία πρότυπη πιλοτική μονάδα και να αποδείξουμε ότι η ανακύκλωση μπαταριών LFP είναι τεχνολογικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου και η παράδοση της πιλοτικής γραμμής μέσα σε μόλις τρία χρόνια κατέστη δυνατή χάρη στην άριστη συνεργασία των εταίρων». Τα αποτελέσματα του ReLiFe® θα αποτελέσουν τη βάση για το επόμενο βήμα: την τεχνοοικονομική μελέτη δέουσας επιμέλειας (Techno-economic Due Diligence Study) για την ανάπτυξη βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου.

Το έργο ReLiFe® συγχρηματοδοτήθηκε κατά 55% από το EIT RawMaterials με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε από ίδιους πόρους και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εξής εταίρους: Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF), Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF), MONOLITHOS Catalysts & Recycling, Küttner GmbH & Co. KG, Greenhouse Investment Group και SE&C Research and Innovation.

