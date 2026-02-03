ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 06:38
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08

Τρίτη, 03/02/2026 - 14:44
  • Δημιουργία «ζωντανών εργαστηρίων» αναγεννητικής γεωργίας σε Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη και Αττική
  • Δέσμευση CO2 και ενίσχυση βιοποικιλότητας με πάνω από 5.000 φυτεύσεις και 18.000 λίτρα κομπόστ σε σχολεία της χώρας
  • Ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων της νέας γενιάς και ειδικά προγράμματα θεραπευτικής κηπουρικής σε σχολεία ειδικής αγωγής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Carbon Farming Schools 2025», που υλοποιήθηκε από την Open Farm και τη ΔΕΗ, οι οποίες συνέβαλλαν, για 3η συνεχή χρονιά, στην ενίσχυση της βιωματικής εκπαίδευσης μαθητών σε θέματα αναγεννητικής γεωργίας, υγιεινής διατροφής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Προωθώντας δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα στις περιοχές που αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα, η ΔΕΗ στηρίζει έμπρακτα τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

ΔΕΗ_-_Carbon_Farming_Schools_1.jpg

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2025 σε δώδεκα σχολικές μονάδες, έξι στη Δυτική Μακεδονία, τέσσερις στη Μεγαλόπολη και δύο ειδικά σχολεία στην Αττική. Στις δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 740 μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και πάνω από 85 εκπαιδευτικοί, μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων και ανοιχτών δράσεων στις σχολικές κοινότητες.

Στο πλαίσιο του «Carbon Farming Schools 2025» δημιουργήθηκαν δώδεκα πρότυποι σχολικοί κήποι, οι οποίοι λειτουργούν ως ζωντανά εργαστήρια μάθησης και περιβαλλοντικής δράσης. Μέσα από το πρόγραμμα, αναπτύχθηκαν «Food Forests» (Εδώδιμα Δάση), αξιοποιώντας μια καινοτόμο προσέγγιση αγροδασοπονίας η οποία μιμείται τη δομή ενός φυσικού δάσους με στόχο τη βιώσιμη παραγωγή τροφής έχοντας μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με αγροοικολογικές πρακτικές που συμβάλλουν στη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος, όπως η εδαφοκάλυψη με άχυρο, φύλλα και κομπόστ, η δημιουργία σκουληκοφάρμων για την κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων, καθώς και η εφαρμογή της τεχνικής hugelkultur (λοφοκήπια), μιας βιώσιμης μεθόδου κηπουρικής με υπερυψωμένα παρτέρια από οργανική ύλη, που ενισχύει τη γονιμότητα του εδάφους, συγκρατεί την υγρασία και λειτουργεί ως φυσικό αυτοποτιζόμενο σύστημα, μιμούμενο τις διεργασίες του δασικού οικοσυστήματος.

ΔΕΗ_-_Carbon_Farming_Schools_3.jpg

Συνολικά φυτεύτηκαν περισσότερα από 5.000 φυτά, συμπεριλαμβανομένων 160 δένδρων και 4.500 εποχικών λαχανικών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 18.000 λίτρα κομπόστ για τη βελτίωση του εδάφους με την εφαρμογή μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Επίσης, καλύφθηκαν πάνω από 1.600 τετραγωνικά μέτρα με άχυρο, συμβάλλοντας στη προστασία της υγείας του εδάφους και την φυσική δέσμευση CO2. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Από το 2023 έως σήμερα, μέσω του προγράμματος «Carbon Farming Schools», έχει δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 27 σχολικών κήπων σε όλη τη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική και τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας, καθώς και τη σταθερή δέσμευση της ΔΕΗ και της Open Farm στην περιβαλλοντική εκπαίδευση της νέας γενιάς.

ΔΕΗ_-_Carbon_Farming_Schools_4.jpg

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, όπου υλοποιήθηκε σημαντικό μέρος των δράσεων του προγράμματος. Οι μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες, γνώρισαν σύγχρονες πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας και ανέπτυξαν πράσινες δεξιότητες, καλλιεργώντας παράλληλα περιβαλλοντική συνείδηση και υπεύθυνες καταναλωτικές συμπεριφορές. Στα ειδικά σχολεία της Αττικής, οι σχολικοί κήποι αξιοποιήθηκαν και ως θεραπευτικό εκπαιδευτικό εργαλείο, ενισχύοντας τις κινητικές δεξιότητες και την ομαδική συνεργασία μέσα από τη βιωματική μάθηση.

Σε όλα τα σχολεία απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής, ενώ διανεμήθηκε και τεχνικό εγχειρίδιο σχολικού κήπου σε εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της δράσης και η σωστή φροντίδα των κήπων.

ΔΕΗ_-_Carbon_Farming_Schools_5.jpg

