Αποτελέσματα Διαβούλευσης για δημόσιες διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης χωρητικότητας τόπου αποθήκευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Κανονισμού Τιμολόγησης, του Κώδικα Κατανομής Χωρητικότητας και των κατευθυντηρίων οδηγιών για δημόσιες διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης χωρητικότητας τόπου αποθήκευσης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 13.12.2025 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ) σχετικά με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, τον Κώδικα Κατανομής Χωρητικότητας και τις Κατευθυντηρίων Οδηγίες για τη διενέργεια δημόσιων διεθνών διαγωνιστικών διαδικασιών δημοπράτησης χωρητικότητας τόπου αποθήκευσης για τον τόπο αποθήκευσης «Prinos CO 2 Storage» της εταιρεία EnEarth, στο πλαίσιο ρυθμίσεων για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1.Ημερομηνία αποστολής: 24.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-408177/29.12.2025

Αποστολέας: HELLENIQ ENERGY, Παράρτημα

Ημερομηνία αποστολής: 25.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-408178/29.12.2025

Αποστολέας: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Παράρτημα

Ημερομηνία αποστολής: 30.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-408306/30.12.2025

Αποστολέας: ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Ημερομηνία αποστολής: 30.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-408310/30.12.2025

Αποστολέας: MEDPHOS

Ημερομηνία αποστολής: 30.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-408312/30.12.2025

Αποστολέας: KAVALA SOLUTIONS

Ημερομηνία αποστολής: 31.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-408388/31.12.2025

Αποστολέας: ΤΙΤΑΝ, Παράρτημα

Ημερομηνία αποστολής: 31.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-408415/02.01.2026

Αποστολέας: MOTOR OIL, Παράρτημα 1, Παράρτημα 2

Ημερομηνία αποστολής: 31.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-408424, I-408426, I-408427/02.01.2026

Αποστολέας: EnEarth

8α. I-408424 – επιστολή επί του Κώδικα Κατανομής Δυναμικότητας, Παράρτημα

8β. Ι-408426 – επιστολή επί του Κανονισμού Τιμολόγησης, Παράρτημα

8γ. Ι-408427 – επιστολή επί των Κατευθυντηρίων Οδηγιών, Παράρτημα