ΣΥΦΩΕΛ: «Ανάσα» χρόνου για τους αγρότες που διαθέτουν σταθμούς ΑΠΕ

Νομοθετική ρύθμιση δίνει επιπλέον χρόνο στους κατ’ επάγγελμα αγρότες που διαθέτουν σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προκειμένου να καταθέσουν τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις για τα έτη 2024 και 2025 και να διασφαλίσουν την καταβολή της προβλεπόμενης αυξημένης τιμής για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν

Πρόσθετο χρονικό περιθώριο για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους απέναντι στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η παράταση αφορά την υποβολή των απαραίτητων υπεύθυνων δηλώσεων για τα έτη 2024 και 2025, με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πιστοποιούν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση του δικαιώματος καταβολής αυξημένης τιμής αποζημίωσης για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους σταθμούς ΑΠΕ τους.

Η νέα ρύθμιση εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η παράταση προβλέπεται στο άρθρο 61 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 11 Νοεμβρίου 2026, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων και τη συγκεκριμένη πρόβλεψη για τους αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιους αφορά η παράταση

Η ρύθμιση απευθύνεται στους κατ’ επάγγελμα αγρότες που διαθέτουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και πρέπει να αποστείλουν στον ΔΑΠΕΕΠ τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις για τα έτη 2024 και 2025.

Μέσω των δηλώσεων αυτών επιβεβαιώνεται η διατήρηση της επαγγελματικής αγροτικής ιδιότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της αυξημένης τιμής αποζημίωσης που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγών.

Στόχος η διασφάλιση της αυξημένης τιμής αποζημίωσης

Η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για τους αγρότες που έχουν επενδύσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η παράταση παρέχει επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ιδιότητάς τους, ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν την προβλεπόμενη αυξημένη αποζημίωση για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν.

Για τους αγρότες που δραστηριοποιούνται παράλληλα στον πρωτογενή τομέα και στην παραγωγή ενέργειας, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μια σημαντική οικονομική παράμετρο της επένδυσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων στον ΔΑΠΕΕΠ και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.

Άρθρο 61

Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιας δήλωσης για το έτος 2025 των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 62 ν. 5299/2026

Στο άρθρο 62 του ν. 5299/2026 (Α’ 67), περί παράτασης προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης για το έτος 2024 των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, οι λέξεις «το έτος 2024» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα έτη 2024 και 2025», β) στην παρ. 1, βα) «το έτος 2024» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα έτη 2024 και 2025», ββ) μετά τις λέξεις «31η Μαίου 2026» προστίθενται οι λέξεις «και την 31η Δεκεμβρίου 2026, αντίστοιχα» και το άρθρο 62 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62

Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιας δήλωσης για τα έτη 2024 και 2025 των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρική ς ενέργειας