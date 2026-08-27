Eco Island: Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δωρεά ύψους 11 εκατ. ευρώ των ΗνωμένωνΑραβικών Εμιράτων προς τον Πόρο

Ο Δήμος Πόρου χαιρετίζει τη δημοσίευση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας όσο και για το έργο καθαρής ενέργειας που περιλαμβάνεται στη δωρεά προς το νησί.

Η δωρεά ύψους 11 εκατ. ευρώ αποτελεί πρωτοβουλία της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία εκπροσωπείται από τη Masdar, προς τον Δήμο Πόρου, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «GR-ECO Islands». Η Τέρνα Ενεργειακή έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων που συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση στις δημοτικές μετακινήσεις (δημοτικά οχήματα) και στη θαλάσσια σύνδεση του Πόρου με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και την αναβάθμιση της διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του νησιού.

Με την ολοκλήρωσή τους, οι παρεμβάσεις αναμένεται να καλύπτουν σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών του Πόρου, να συμβάλουν στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για κατοίκους και επιχειρήσεις του νησιού και να αναβαθμίσουν βασικές δημοτικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Πόρου, Γεώργιος Κουτουζής, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία για τον Πόρο προχωρά και αποκτά πλέον μεγαλύτερη θεσμική σαφήνεια. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου, για τη συμβολή τους στην πρόοδο ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για το νησί μας. Εκφράζουμε, παράλληλα, τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για μια δωρεά που μπορεί να αφήσει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και την Τέρνα Ενεργειακή που σχεδιάζει σε συνεργασία με τον Δήμο και υλοποιεί το έργο.

Στόχος μας είναι τα επόμενα στάδια να ολοκληρωθούν με συνέπεια, ώστε οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις του Πόρου να δουν στην πράξη τα οφέλη της πρωτοβουλίας: χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, καθαρότερες μετακινήσεις και καλύτερες δημοτικές υπηρεσίες».

Ο Δήμος Πόρου θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία, την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τη Masdar και την Τέρνα Ενεργειακή για την πρόοδο των απαιτούμενων διαδικασιών και θα ενημερώνει τους κατοίκους για κάθε ουσιαστική εξέλιξη.