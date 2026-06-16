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Υπεράκτια αιολικά: Το επόμενο βήμα για τα πρώτα έργα των 1,9 GW
Άννα Διανά
Τρίτη, 16/06/2026 - 07:57
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Ένα ακόμη βήμα για να βγουν από το συρτάρι τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς δρομολογείται η σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα αναλάβει τις κρίσιμες ανεμολογικές και βυθομετρικές έρευνες στις περιοχές του πρώτου κύματος ανάπτυξης.

Η ίδρυση του SPV από την ΕΔΕΥΕΠ συνδέεται άμεσα με τις δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και αναμένεται να ανακοινωθεί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς στις επόμενες ημέρες , να ανακοινωθεί ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία του SPV προωθείται ύστερα από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία αυτονομήθηκαν οι έρευνες από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών

Στο μετοχικό κεφάλαιο αναμένεται να συμμετάσχουν ο ΑΔΜΗΕ, Τράπεζες, αλλά και το ελληνικό δημόσιο. Η νέα εταιρεια θα αναλάβει την καταγραφή και αξιολόγηση των περιοχών που εντάσσονται στο πρώτο κύμα ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, με το αρχικό πλάνο να προβλέπει έργα συνολικής ισχύος 1,9 GW μέσα στην επόμενη δεκαετία. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι από το σύνολο των 1,9GW τα 600 MW αφορούν τα πιλοτικά θαλάσσια αιολικά ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, που έχουν αναλάβει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την Motor Oil.

Οι ζώνες που προβλέπεται να μελετηθούν βρίσκονται ανοικτά των Αγίων Αποστόλων στην Εύβοια, ανοιχτά της Γυάρου, στην ανατολική Κρήτη ανοιχτά της Σητείας και στο βορειανατολικό τμήμα της Ρόδου.

Εν τω μεταξύ η ΡΑΑΕΥ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση της ΕΔΕΥΕΠ για τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό για την προσέλκυση επενδυτών που θα κατασκευάσουν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα στον ελληνικό χώρο και οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τις μελέτες που θα διενεργήσει το SPV. Εκτιμάται ότι εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, οι ανάδοχοι των μελετών θα έχουν επιλεγεί στις αρχές του 2027.

Ενόψει και της επίσημης έναρξης εργασιών του SPV, παράγοντες του κλάδου των αιολικών σημειώνουν ότι είναι κρίσιμο οι προδιαγραφές των ερευνών να συνδιαμορφωθούν σε διαβούλευση με την αγορά. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι μετρήσεις που θα γίνουν θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επενδυτών, ώστε να μην χρειαστεί αυτοί να προχωρήσουν σε δικές τους μελέτες.

Ενδεικτικά, θα πρέπει να είναι δεδομένο πως η μελέτη θα είναι εξαντλητική αναφορικά με το αιολικό δυναμικό κάθε περιοχής, το οποίο είναι κρίσιμο για να εκτιμηθούν τα επίπεδα παραγωγής των υποψήφιων έργων. Από την άλλη πλευρά, οι βυθομετρικές μελέτες στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται να είναι εξαιρετικά αναλυτικές – γεγονός το οποίο μεταξύ άλλων θα ανέβαζε το κόστος για την αγορά των μετρήσεων της ΕΔΕΥΕΠ από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Επίσης, εκτιμάται πως είναι απαραίτητο, όταν τρέξουν οι διαγωνισμοί και επιλεγούν οι επενδυτές για τις περιοχές, αυτοί να επιστρέψουν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες μέρος από τα κεφάλαια που δαπάνησαν οι τελευταίοι για να αποκτήσουν τα δεδομένα. Πρόκειται για μία διεθνή πρακτική, καθώς για τους επενδυτές που δεν θα κατακυρώσουν μία περιοχή, οι μετρήσεις που έχουν αγοράσει θα τους είναι πλέον πρακτικά άχρηστες.

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